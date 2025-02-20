Как действует программа «Субсидия на аренду жилья»: как и кто может ее оформить — Finance.ua

Как действует программа «Субсидия на аренду жилья»: как и кто может ее оформить Сегодня 13:00 — Недвижимость

Как действует программа «Субсидия на аренду жилья»: как и кто может ее оформить

О «субсидии на аренду жилья» для переселенцев речь шла с весны 2024 года. Этот экспериментальный проект Министерства социальной политики должен был начаться с 1 июня 2024 года.

Однако его старт отложили, потому что механизм предоставления субсидий был еще не доработан. Второй старт состоялся 29 января 2025 года — в этот день вступило в силу Постановление Кабинета Министров № 1507 от 27 декабря 2024 года.

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Программа позволит получить компенсацию семьям, расходы на аренду которых превышают 20% дохода. Внедрять проект сначала планировали в 9 пилотных регионах, но в конечном итоге распространили его действие на территорию всей Украины.

Кто может получить пособие на аренду жилья

Претендовать на получение субсидии для оплаты аренды жилья (или части стоимости найма) можно, если вы внутренний переселенец и отвечаете следующим требованиям:

переехали (впервые или повторно) с территорий боевых действий или временно оккупированных россией в любой регион, подконтрольный Украине;

у вас нет собственного жилья на этой подконтрольной территории или его площадь не превышает 13,65 м² на каждого человека в семье;

жилье вашей семьи, независимо от размера общей площади, разрушено или повреждено настолько, что оно больше не пригодно для проживания;

ваша семья тратит более 20% своего дохода на аренду жилья;

вы не получаете пособие на проживание;

не участвуете в программе «Прихисток».

Семьи с доходом, не превышающим два прожиточных минимума (до 5 840 грн) на одного человека, могут рассчитывать на повышенную субсидию.

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На какой срок рассчитано пособие

Размер субсидии будет назначаться на шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть месяцев. Но это будет определяться индивидуально в зависимости от дохода семьи, количества членов семьи и предельной стоимости аренды жилья в регионе. Общий срок участия в программе — два года. Важно, что эти выплаты не повлияют на получение субсидии на оплату коммунальных услуг.

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Какие документы необходимы для оформления субсидии на аренду жилья

Для получения субсидии необходимо заключить договор аренды жилья и написать заявление о назначении субсидии. Это два основных документа, которые должны быть в наличии.

Типичный договор аренды можно будет получить и подписать в отделениях Пенсионного фонда или онлайн, на сайте ПФУ.

Также при необходимости могут потребоваться следующие документы:

декларация о доходах и расходах — в ней указываются данные о членах семьи, проживающих вместе с заявителем;

справка о статусе ВПЛ;

сканированные копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей, прав распоряжения жильем;

другие документы, подтверждающие обстоятельства, имеющие значение для назначения субсидии, в частности для подтверждения сканированные копии решений суда, сведения о расторжении брака, установление для супругов режима отдельного проживания, взыскание алиментов, определение местожительства ребенка с одним из родителей.

Заявление на субсидию должно быть рассмотрено в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления. Средства будут перечисляться на текущий счет в уполномоченном банке.

Как оформить субсидию на аренду

Договор аренды жилья вместе с заявлением можно подать в следующих учреждениях:

в отделениях Пенсионного фонда;

в ЦПАУ;

в уполномоченных банках (список таких банков будет размещен на официальном вебсайте Минсоцполитики и ПФУ);

в электронной форме через веб-портал электронных услуг Минсоцполитики или приложение Пенсионного фонда с электронной подписью.

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