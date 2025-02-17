Аренда квартиры под Киевом: как менялись цены за последние три года и каковы прогнозы на 2025 год — Finance.ua

Аренда квартиры под Киевом: как менялись цены за последние три года и каковы прогнозы на 2025 год Сегодня 20:05 — Недвижимость

Аренда квартиры под Киевом: как менялись цены за последние три года и каковы прогнозы на 2025 год, freepik

Аренда жилья в пригородах Киева остается выгодной альтернативой для тех, кто ищет более доступные цены, больше пространства и комфортные условия проживания. Несмотря на определенные недостатки, такие как транспортные пробки и менее развитая инфраструктура в отдельных районах, многие сознательно выбирают именно этот вариант из-за преимуществ цены.

Все больше людей обращают внимание на аренду квартир и домов в пригороде, ведь это имеет множество своих преимуществ. Прежде всего, это более доступные цены, чем в Киеве. За деньги, которые пришлось бы потратить на небольшую квартиру в столице, в пригороде можно арендовать просторное жилье или даже частный дом с собственным двором, что особенно актуально для семей с детьми и животными.

Динамика изменения цен за последние три года

За последние три года рынок аренды недвижимости в пригородах Киева претерпел значительные изменения. В 2022 году из-за начала полномасштабной войны наблюдалось резкое снижение спроса, и соответственно, цен на аренду. Особенно это касалось городов, пострадавших от боевых действий и попавших в оккупацию, в частности, Бучи и Ирпеня.

Однако уже в 2023 году рынок стал восстанавливаться и цены постепенно росли. По данным портала ЛУН, в 2024 году средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 15 тыс. гривен, что на 30% больше по сравнению с началом года.

По состоянию на январь 2025 года средние арендные ставки на однокомнатные квартиры в пригородах Киева колеблются в пределах от 7 тыс. до 12 тыс. гривен в месяц в зависимости от конкретного населенного пункта и состояния жилья.

Прогнозы на будущее

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году тенденция роста цен на аренду жилья в пригородах Киева сохранится на уровне 5−10%, хотя темпы могут замедлиться. Это связано с постепенным насыщением рынка и стабилизацией спроса. В то же время, наличие качественной инфраструктуры и транспортной доступности будет ключевым фактором при выборе жилья арендаторами.

Вместе с тем, в пострадавших от войны городах спрос может оставаться ниже, что будет тормозить резкий рост цен.

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