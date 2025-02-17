Сколько стоит аренда в городах-спутниках Киева (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит аренда в городах-спутниках Киева (инфографика) Сегодня 13:00 — Недвижимость

Сколько стоит аренда в городах-спутниках Киева (инфографика)

Города-спутники, такие как Ирпень, Буча, Вишневое, Борисполь, Бровары, Гостомель и другие, предлагают разные варианты недвижимости — от смарт-квартир до просторных двухкомнатных апартаментов.

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Вишневое

Это одно из самых дорогих пригородов Киева, поскольку находится в непосредственной близости от столицы и имеет развитую инфраструктуру. Смарт-квартиры здесь можно найти за 9000−9500 грн в месяц. Аренда однокомнатной квартиры в новостройке в среднем стоит 12−14 тыс. грн. Старый жилищный фонд в советском стиле доступен от 7 тыс. грн. Двухкомнатные квартиры стартуют от 14 тыс. грн в месяц.

Ирпень и Буча

Рынок недвижимости в Ирпене и Буче до сих пор ощущает последствия войны, поскольку эти города были в оккупации, а многие здания были разрушены. Несмотря на это, аренда жилья в этих городах остается достаточно популярной. Смарт-квартиры здесь можно найти от 7 тысяч. грн. Аренда полноценной однокомнатной квартиры в новостройке составляет 10−12 тыс. грн. Старые квартиры в советских домах стоят от 7 тыс. грн. Двухкомнатные квартиры доступны от 13 тыс. грн.

«Буча и Ирпень, к сожалению, были в оккупации, там еще осталось очень много разрушенных и поврежденных домов. Поэтому спрос на аренду там есть, но не такой высокий, как был до 2022 года, покупают квартиры там точно меньше», — отмечает Анна Митченко, эксперт по недвижимости АН Profi Realt.

Бровары

Бровары — еще одно популярное направление для аренды жилья среди работающих в Киеве, поскольку город имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортное сообщение. Смарт-квартиры стоят от 8 тыс. грн. Однокомнатная квартира в новостройке обойдется в 11−13 тыс. грн. Старый жилищный фонд дешевле — от 6 500 грн. Двухкомнатные квартиры сдаются от 12 500 грн.

Борисполь

Борисполь является самым доступным вариантом среди пригородов Киева для аренды жилья. Смарт-квартиры можно найти от 7500 грн. Однокомнатные квартиры в новых домах сдаются за 11−13 тыс. грн. В старых домах аренда стартует от 6 тысяч. грн. Двухкомнатные квартиры доступны от 12 тыс. грн.

Кстати, если вам не хватает денег на аренду квартиры, то получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

По словам Анны Митченко, в целом цены на квартиры зависят от многих факторов среди основных: близость к Киеву и наличие удобного транспортного сообщения; наличие школ, детских садов, медицинских учреждений, торговых центров, других объектов инфраструктуры; наличие парков и зон отдыха, а также уровня безопасности и энергонезависимости при отключении света.

«Цена зависит от локации, ремонта, этажа, удаленности от остановки общественного транспорта, престижности ЖК, инфраструктуры. Старый фонд или новостройка. В новых реалиях войны автономность также оказывает большое влияние, например, наличие условных генераторов и зарядных станций и Wi-Fi в отсутствие электроэнергии», — говорит эксперт.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в целом по Украине в январе 2025 года составила 7326 гривен. Среди регионов на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен. Вторая по цене — Львовская область (до 10 571 гривны).

Самые низкие цены в Херсонской — 3 118 гривен, Запорожской — 3 623 гривны и Николаевской — 3 908 грн областях.

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