Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (данные Госстата) — Finance.ua
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Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (данные Госстата)

Недвижимость
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Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (данные Госстата)
Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (данные Госстата)
По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в общем по Украине в январе 2025 года составила 7 326 гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Среди регионов на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен.
Вторая по цене — Львовская область (до 10 571 гривны).
Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (данные Госстата)
Третье место занимает Ровенская область. Здесь аренда с начала года подорожала на 2,8% до 10 164 гривен.
Киев сохраняет четвертое место по стоимости — 9 631 грн.
А вот Киевская область почти в конце списка — здесь плата 5 900 грн.
Самые низкие цены в Херсонской — 3 118 гривен, Запорожской — 3 623 гривны и Николаевской — 3 908 грн областях.
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Напомним, если откладывать все заработки, то на квартиру в Киеве украинцу со стабильно средним доходом нужно работать около 8−10 лет. У семейных пар (тоже со средними заработками) может получиться накопить быстрее, примерно через 5−7 лет.
Разница в стоимости зависит от региона. В Киеве средняя цена за кв.м. на первичном рынке составляет от 1500 до 2 тыс. долларов. В крупных городах, таких, как Львов, Харьков или Одесса, показатели колеблются от 1 тыс. до 1500 долларов за кв.м. В малых населённых пунктах цены могут составлять от 500 до 800 долларов за кв.м.

🏚️Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру для вашей семьи

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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