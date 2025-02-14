Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (данные Госстата) — Finance.ua

Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (данные Госстата) Сегодня 13:00 — Недвижимость

Где в Украине самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (данные Госстата)

По данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в общем по Украине в январе 2025 года составила 7 326 гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Среди регионов на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен.

Вторая по цене — Львовская область (до 10 571 гривны).

Третье место занимает Ровенская область. Здесь аренда с начала года подорожала на 2,8% до 10 164 гривен.

Киев сохраняет четвертое место по стоимости — 9 631 грн.

А вот Киевская область почти в конце списка — здесь плата 5 900 грн.

Самые низкие цены в Херсонской — 3 118 гривен, Запорожской — 3 623 гривны и Николаевской — 3 908 грн областях.

в Киеве украинцу со стабильно средним доходом 8−10 лет. У семейных пар (тоже со средними заработками) может получиться накопить быстрее, примерно через 5−7 лет. Напомним, если откладывать все заработки, то на квартируукраинцу со стабильно средним доходом нужно работать околоУ семейных пар (тоже со средними заработками) может получиться накопить быстрее, примерно через 5−7 лет.

Разница в стоимости зависит от региона. В Киеве средняя цена за кв.м. на первичном рынке составляет от 1500 до 2 тыс. долларов. В крупных городах, таких, как Львов, Харьков или Одесса, показатели колеблются от 1 тыс. до 1500 долларов за кв.м. В малых населённых пунктах цены могут составлять от 500 до 800 долларов за кв.м.

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