Основные способы приобрести квартиру — Finance.ua

Основные способы приобрести квартиру Сегодня 19:00 — Недвижимость

Основные способы приобрести квартиру

В Украине существует несколько основных способов купить квартиру, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и риски. К ключевым относятся следующие:

Прямая покупка за собственные средства, когда продавцу сразу передается полная сумма. Риски при такой сделке минимальны, конечно, если она оформлена и заверена должным образом. Кредитование или ипотека . Приобретение квартиры с помощью кредита в банке довольно привлекательный вариант. Продавец получает сразу полную сумму. Для покупателя все происходит в соответствии с условиями договора. Обычно делается первый взнос, а затем равными частями вносится в течение установленного периода остаток. Рассрочка от застройщика. Предложение очень распространено для новостроек. Условия гибкие и выгодные. Совместное инвестирование (ЖСК — жилищно-строительный кооператив. — Ред.). Предусматривает вложение средств в строительство через кооператив, но требует особой внимательности из-за риска долгостроев или мошенничества. Покупка квартиры на вторичном рынке. При совершении такого приобретения следует внимательно проверять не только документы на недвижимость, но и историю этой квартиры. Обмен с доплатой (бартер. — Ред.). Предусматривает обмен собственной недвижимости на другую с возможной доплатой. Вариант не очень распространен, но иногда бывает очень выгодным. Торги и аукционы. При покупке квартир на аукционах, с государственными и банковскими включительно (например, когда речь идет об арестованном имуществе. — Ред.), можно найти достаточно выгодные предложения. Однако рекомендуем учесть, что с юридической точки зрения существуют определенные риски. Аренда с правом выкупа. Довольно выгодный вариант, позволяющий сразу пользоваться недвижимостью и постепенно уплачивать владельцу ее стоимость. Советуем внимательно не только договор в таком случае составлять и официально заверять, но и все передачи платежей фиксировать. Госпрограммы поддержки. Здесь речь может идти об определенных льготах, о частичном финансировании и т. д.

Читайте больше в нашей статье:

Напомним, в начале февраля 2025 года самый большой выбор 1-комнатных квартир под аренду в Киеве находится в бюджете 12−16 тыс. грн, а 2-комнатных — 15−20 тыс. грн.

В минимальном бюджете 6−8 тыс. грн найти 1-комнатную квартиру довольно трудно — предложение в этой ценовой категории ограничено 48 объектами. В премиум-сегменте выбор вариантов тоже не очень велик: среди 1-комнатных квартир с ценой аренды от 40 тыс. грн в месяц, на рынке представлено около 145 вариантов.

Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.