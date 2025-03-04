Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в феврале (инфографика) — Finance.ua

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в феврале (инфографика) Сегодня 16:02 — Недвижимость

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в феврале (инфографика)

В феврале 2025 г. интерес пользователей к поиску вторичного жилья возрос в нескольких восточных и южных областях. В то же время в Украине сдали в эксплуатацию 12 домов в 9 новостройках.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria

Первичный рынок

По состоянию на конец февраля 2025 г. в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самыми активными являются застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 96%.

В феврале в Украине сдали в эксплуатацию 12 домов в 9 новостройках. Лидерами по соотношению достроенных объектов являются Одесская (55%) и Волынская (51%) области.

Инфографика: Dim. ria

Год к году средняя стоимость жилья в новостройке выросла примерно на 9% в долларе. Самый активный рост средней стоимости за квадратный метр наблюдался в Черновицкой, Ровенской и Винницкой областях — более 15%.

Дороже всего новое жилье стоит в столице — $1 340 за метр квадратный.

Инфографика: Dim. ria

Вторичный рынок

В течение февраля на вторичном рынке в большинстве областей количество предложений по продаже жилья росло. Активнее всего — в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях: там владельцы добавили в полтора раза больше предложений по сравнению с январем.

Инфографика: Dim. ria

Средняя стоимость, указанная владельцами в предложениях о продаже однокомнатных квартир, в течение февраля выросла в большинстве областей. Существеннее всего — в Волынской области, на 7% ($51,5 тыс. за однокомнатную квартиру). Волынская область стала также лидером по росту стоимости однокомнатной квартиры на вторичке в масштабах года (+31%), второе место — в Черновицкой области (+29%), третье — в Закарпатской (+28%).

Инфографика: Dim. ria

Дороже всего по состоянию на конец февраля 2025 года стоит однокомнатная квартира в Киеве — в среднем около $90,2 тыс.

Стоимость недвижимости на вторичном рынке столицы колеблется в зависимости от района города. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $133,6 тыс., в Деснянском — $46,2 тыс. Средние по стоимости районы Соломенский, Подольский и Святошинский.

Инфографика: Dim. ria

По сравнению с январем 2025 г. интерес пользователей к поиску вторичного жилья возрос в нескольких восточных и южных областях и снизился в остальных регионах. В столице в течение февраля количество поисковых запросов по покупке жилья оставалось стабильным, а в области — снизилось на 4%.

Если сравнивать количество предложений, опубликованных на маркетплейсе в феврале, и количество откликов, зафиксированное в этом же месяце, наибольший разрыв между предложением и спросом демонстрируют Тернопольская, Винницкая и Черновицкая области. Там интерес к предложениям по продаже вторичной недвижимости превышает количество новых объявлений в 16−17 раз. Киев демонстрирует наиболее сбалансированную ситуацию: откликов за месяц примерно втрое больше, чем добавленных объявлений.

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