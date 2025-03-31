За что могут оштрафовать при парковке авто в Польше — Finance.ua

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За что могут оштрафовать при парковке авто в Польше

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За что могут оштрафовать при парковке авто в Польше
За что могут оштрафовать при парковке авто в Польше
С начала 2025 года в Польше вступали в силу обновленные правила парковки. UAinKrakow.pl подробно рассказал о нововведениях в правилах парковки в Польше.

О правилах парковки в Польше

Чтобы избежать ненужных расходов на парковку, следует знать наиболее распространенные ошибки, которые совершают водители. Одна из них — несоблюдение горизонтальной и вертикальной разметки на парковке.
Особое внимание следует обращать на новые зоны ограниченной парковки и новые дорожные знаки, требующие большей внимательности.
Частой ошибкой является парковка в местах, где это запрещено, или на местах, зарезервированных для конкретных групп лиц, например, для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения. Штраф за неправильную парковку может быть наложен и за парковку на тротуарах.
Водитель должен проверять обозначения и правила парковки в конкретном месте и пользоваться мобильными приложениями для оплаты парковки. К примеру, в Кракове это могут быть:
Важно, что если у вас нет польского телефонного номера, то можно воспользоваться только приложениями: anypark. pl, cityparkapp. pl, electronicparking. pl, mobilet. pl (регистрация через email) и mpay.pl.

Штрафы при парковке в Польше

Процедура наложения штрафа начинается уже в момент неправильной парковки транспортного средства. Городские стражи имеют право контролировать парковку, и если выявляют нарушения, такие как парковка на месте для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения или остановка в зоне, где запрещено останавливаться, может быть немедленно наложен штраф за неправильную парковку.
Список нарушений, за которые водитель может получить штраф, описан в ст. 49 Закона о дорожном движении. Штраф налагается за парковку:
  • в местах, усложняющих или препятствующих въезду или выезду из гаража или парковки;
  • на расстоянии менее 10 метров от железнодорожного переезда или пешеходного перехода;
  • в местах, где это запрещено или на местах такси, для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения;
  • нарушение запрета на остановку в жилых зонах.
Закон также отмечает, что штраф за нарушение запрета на остановку (кроме частных парковочных мест) может налагаться только полицией или городским караулом.

Размер штрафов за парковку

Штраф в размере 100 злотых получит водитель, который:
  • паркуется на тротуаре в месте, не предназначенном для этого, или на тротуаре, не оставляя пешеходам 1,5 метра свободного места;
  • нарушает запрет на остановку в месте, находящемся не менее 10 метров от передней части знака запрета (автомобиль закрывает знак);
  • нарушает запрет на остановку на расстоянии менее 15 метров от знака остановки или конечных точек островка;
  • останавливает транспортное средство на полосе между проезжей частью или у левого края дороги;
  • паркуется на велосипедных дорожках;
  • усложняет выезд другому водителю, автомобиль которого был правильно припаркован;
  • нарушает запрет на остановку в жилой зоне (паркуется не в том месте, где это разрешено);
  • паркует автомобиль между знаками с одной чертой перед и за железнодорожным переездом.
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Штраф от 100 до 300 злотых могут получить:
  • водители, не соблюдающие запрет остановки на пешеходном переходе или велосипедной дорожке;
  • водители, останавливающиеся в тоннеле, на эстакаде или мосту без технической неисправности;
  • водители, останавливающие свой автомобиль на расстоянии менее 10 метров от перекрестка или железнодорожного/трамвайного переезда.
Максимальный штраф до 1200 злотых за неправильную парковку может быть наложен за использование поддельной парковочной карты и парковки на месте для лиц с инвалидностью.
Водитель, получивший штраф от полиции за парковку в неположенном месте, может также ожидать, что ему будут начислены штрафные баллы. Количество баллов варьируется от 1 до 7.
На частной парковке можно получить штраф, но обычно его налагают не полиция или городской караул, а контролеры парковки, которые назначаются согласно регламенту конкретной парковки. Они имеют право налагать на водителя только денежные штрафы в соответствии с правилами, действующими на данной парковке.

Обжалование и апелляция штрафа за парковку

В случае, если водитель не согласен со штрафом, он имеет право подать апелляцию и защищать свои права в суде. Для успешного обжалования водитель должен иметь обоснование и доказательства, подтверждающие позицию водителя, что в случае парковки обычно требует соответствующей фотодокументации, видеофиксации или свидетелей. Ключевым шагом является сохранение всех доказательств, которые могут быть полезны при процедуре обжалования.
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Обычно водитель имеет 14 дней с момента получения штрафа для подачи апелляции. Более поздние попытки обжалования могут быть отклонены из-за несоблюдения процедур. Важно обосновать штраф и указать, что он был наложен несправедливо. Причинами могут быть:
  • нечеткие дорожные знаки;
  • неправильно обозначена парковочная зона;
  • авто было припарковано на короткое время.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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