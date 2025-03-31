За что могут оштрафовать при парковке авто в Польше — Finance.ua

За что могут оштрафовать при парковке авто в Польше Сегодня 20:02 — Личные финансы

За что могут оштрафовать при парковке авто в Польше

С начала 2025 года в Польше вступали в силу обновленные правила парковки. UAinKrakow.pl подробно рассказал о нововведениях в правилах парковки в Польше.

О правилах парковки в Польше

Чтобы избежать ненужных расходов на парковку, следует знать наиболее распространенные ошибки , которые совершают водители. Одна из них — несоблюдение горизонтальной и вертикальной разметки на парковке.

Особое внимание следует обращать на новые зоны ограниченной парковки и новые дорожные знаки, требующие большей внимательности.

Частой ошибкой является парковка в местах, где это запрещено, или на местах, зарезервированных для конкретных групп лиц, например, для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения. Штраф за неправильную парковку может быть наложен и за парковку на тротуарах.

Водитель должен проверять обозначения и правила парковки в конкретном месте и пользоваться мобильными приложениями для оплаты парковки. К примеру, в Кракове это могут быть:

Важно, что если у вас нет польского телефонного номера, то можно воспользоваться только приложениями: anypark. pl, cityparkapp. pl, electronicparking. pl, mobilet. pl (регистрация через email) и mpay.pl.

Штрафы при парковке в Польше

Процедура наложения штрафа начинается уже в момент неправильной парковки транспортного средства. Городские стражи имеют право контролировать парковку, и если выявляют нарушения, такие как парковка на месте для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения или остановка в зоне, где запрещено останавливаться, может быть немедленно наложен штраф за неправильную парковку.

Список нарушений, за которые водитель может получить штраф, описан в ст. 49 Закона о дорожном движении . Штраф налагается за парковку:

в местах, усложняющих или препятствующих въезду или выезду из гаража или парковки;

на расстоянии менее 10 метров от железнодорожного переезда или пешеходного перехода;

в местах, где это запрещено или на местах такси, для людей с инвалидностью без соответствующего разрешения;

нарушение запрета на остановку в жилых зонах.

Закон также отмечает, что штраф за нарушение запрета на остановку (кроме частных парковочных мест) может налагаться только полицией или городским караулом.

Размер штрафов за парковку

100 злотых Штраф в размере получит водитель, который:

паркуется на тротуаре в месте, не предназначенном для этого, или на тротуаре, не оставляя пешеходам 1,5 метра свободного места;

нарушает запрет на остановку в месте, находящемся не менее 10 метров от передней части знака запрета (автомобиль закрывает знак);

нарушает запрет на остановку на расстоянии менее 15 метров от знака остановки или конечных точек островка;

останавливает транспортное средство на полосе между проезжей частью или у левого края дороги;

паркуется на велосипедных дорожках;

усложняет выезд другому водителю, автомобиль которого был правильно припаркован;

нарушает запрет на остановку в жилой зоне (паркуется не в том месте, где это разрешено);

паркует автомобиль между знаками с одной чертой перед и за железнодорожным переездом.

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Штраф от 100 до 300 злотых могут получить:

водители, не соблюдающие запрет остановки на пешеходном переходе или велосипедной дорожке;

водители, останавливающиеся в тоннеле, на эстакаде или мосту без технической неисправности;

водители, останавливающие свой автомобиль на расстоянии менее 10 метров от перекрестка или железнодорожного/трамвайного переезда.

Максимальный штраф до 1200 злотых за неправильную парковку может быть наложен за использование поддельной парковочной карты и парковки на месте для лиц с инвалидностью.

Водитель, получивший штраф от полиции за парковку в неположенном месте, может также ожидать, что ему будут начислены штрафные баллы. Количество баллов варьируется от 1 до 7.

На частной парковке можно получить штраф, но обычно его налагают не полиция или городской караул, а контролеры парковки, которые назначаются согласно регламенту конкретной парковки. Они имеют право налагать на водителя только денежные штрафы в соответствии с правилами, действующими на данной парковке.

Обжалование и апелляция штрафа за парковку

В случае, если водитель не согласен со штрафом, он имеет право подать апелляцию и защищать свои права в суде. Для успешного обжалования водитель должен иметь обоснование и доказательства, подтверждающие позицию водителя, что в случае парковки обычно требует соответствующей фотодокументации, видеофиксации или свидетелей. Ключевым шагом является сохранение всех доказательств, которые могут быть полезны при процедуре обжалования.

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Обычно водитель имеет 14 дней с момента получения штрафа для подачи апелляции. Более поздние попытки обжалования могут быть отклонены из-за несоблюдения процедур. Важно обосновать штраф и указать, что он был наложен несправедливо. Причинами могут быть:

нечеткие дорожные знаки;

неправильно обозначена парковочная зона;

авто было припарковано на короткое время.

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