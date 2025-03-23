В Польше уменьшилось количество водителей из Украины: кто занимает рабочие места — Finance.ua
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В Польше уменьшилось количество водителей из Украины: кто занимает рабочие места

Мир
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В Польше уменьшилось количество водителей из Украины: кто занимает рабочие места
В Польше уменьшилось количество водителей из Украины: кто занимает рабочие места
За последние несколько лет количество украинских водителей в Польше значительно снизилось. По данным Главной инспекции автомобильного транспорта Польши (GITD), их количество сократилось на 40%. В то же время на их место пришли представители других национальностей, в частности, из Азии и Африки, что значительно изменило картину польского транспортного сектора.
Об этом пишет inpoland.

Рост количества водителей из Азии и Африки

Одной из наиболее впечатляющих тенденций является существенный рост числа водителей из азиатских и африканских стран. Количество водительских удостоверений, выданных представителям категории «Другие» по классификации GITD, увеличилось на 176%.
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В 2024 году в категорию «Другие» вошли водители из 57 разных стран.
В частности, значительный рост наблюдается среди водителей из таких стран, как:
  • Зимбабве;
  • Турция;
  • Шри-Ланка;
  • Азербайджан;
  • Непал;
  • Пакистан;
  • Армения;
  • Сербия;
  • Руанда.
Они приходят на рынок не только как водители грузовиков или такси, но и пользуются популярностью в сфере общественного транспорта и логистики.
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Учитывая рост численности водителей из азиатских и африканских стран, можно предположить, что эта тенденция будет продолжаться.
Несмотря на уменьшение количества украинских водителей, они, вероятно, все еще сохранят важное место на польском рынке, но конкуренция будет расти.

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По материалам:
inpoland
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