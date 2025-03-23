В Польше уменьшилось количество водителей из Украины: кто занимает рабочие места — Finance.ua

В Польше уменьшилось количество водителей из Украины: кто занимает рабочие места Сегодня 18:12 — Мир

В Польше уменьшилось количество водителей из Украины: кто занимает рабочие места

За последние несколько лет количество украинских водителей в Польше значительно снизилось. По данным Главной инспекции автомобильного транспорта Польши (GITD), их количество сократилось на 40%. В то же время на их место пришли представители других национальностей, в частности, из Азии и Африки, что значительно изменило картину польского транспортного сектора.

Об этом пишет inpoland.

Рост количества водителей из Азии и Африки

Одной из наиболее впечатляющих тенденций является существенный рост числа водителей из азиатских и африканских стран. Количество водительских удостоверений, выданных представителям категории «Другие» по классификации GITD, увеличилось на 176%.

В 2024 году в категорию «Другие» вошли водители из 57 разных стран.

В частности, значительный рост наблюдается среди водителей из таких стран, как:

Зимбабве;

Турция;

Шри-Ланка;

Азербайджан;

Непал;

Пакистан;

Армения;

Сербия;

Руанда.



Они приходят на рынок не только как водители грузовиков или такси, но и пользуются популярностью в сфере общественного транспорта и логистики.

Учитывая рост численности водителей из азиатских и африканских стран, можно предположить, что эта тенденция будет продолжаться.

Несмотря на уменьшение количества украинских водителей, они, вероятно, все еще сохранят важное место на польском рынке, но конкуренция будет расти.

inpoland По материалам:

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