Польша ввела санкции против белорусского поставщика продукции «Гродно Азота» — Finance.ua
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Польша ввела санкции против белорусского поставщика продукции «Гродно Азота»

Фондовый рынок
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Польша ввела санкции против белорусского поставщика продукции «Гродно Азота»
Польша ввела санкции против белорусского поставщика продукции «Гродно Азота»
Польские власти ввели санкции против белорусского поставщика азотных удобрений «МетаТрейдингПром» (Минск). Соответствующая запись внесена в «Список лиц и предприятий, находящихся под санкциями», размещенный на сайте Министерства внутренних дел Польши.
В обосновании решения говорится, что «МетаТрейдингПром», «покупая продукцию «Гродно Азота» (прямо или косвенно) и затем экспортируя ее, нарушает санкционные ограничения, предусматривающие запрет на ввоз и вывоз белорусской продукции от подсанкционных субъектов независимо от страны, компании или других посредниц.
МВД Польши напомнило, что белорусский «Гродно Азот», «ключевой поставщик азотных удобрений в регионе», был внесен в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года, экспорт продукции предприятия в Польшу приостановлен. Однако ввозить в Польшу продукцию «Гродно Азота» стали другие компании.
Ранее аналогичные ограничения Польша ввела по ряду других поставщиков азотных удобрений: зарегистрированных в беларуси компаний «НФТ», «Техноспецтрейдинг Экспорт», «Техноспецтрейдинг», а также резидентов ОАЭ и Кипра World Chem Trading Co. и Rostumel Holding.
Ограничительные меры предусматривают, кроме запрета поставок, замораживание всех средств и экономических ресурсов компаний на территории Польши, исключение из государственных закупок или конкурсных процедур.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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