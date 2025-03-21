Польша ввела санкции против белорусского поставщика продукции «Гродно Азота» — Finance.ua

Польша ввела санкции против белорусского поставщика продукции «Гродно Азота» Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Польша ввела санкции против белорусского поставщика продукции «Гродно Азота»

Польские власти ввели санкции против белорусского поставщика азотных удобрений «МетаТрейдингПром» (Минск). Соответствующая запись внесена в «Список лиц и предприятий, находящихся под санкциями», размещенный на сайте Министерства внутренних дел Польши.

В обосновании решения говорится, что «МетаТрейдингПром», «покупая продукцию «Гродно Азота» (прямо или косвенно) и затем экспортируя ее, нарушает санкционные ограничения, предусматривающие запрет на ввоз и вывоз белорусской продукции от подсанкционных субъектов независимо от страны, компании или других посредниц.

МВД Польши напомнило, что белорусский «Гродно Азот», «ключевой поставщик азотных удобрений в регионе», был внесен в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года, экспорт продукции предприятия в Польшу приостановлен. Однако ввозить в Польшу продукцию «Гродно Азота» стали другие компании.

Ранее аналогичные ограничения Польша ввела по ряду других поставщиков азотных удобрений: зарегистрированных в беларуси компаний «НФТ», «Техноспецтрейдинг Экспорт», «Техноспецтрейдинг», а также резидентов ОАЭ и Кипра World Chem Trading Co. и Rostumel Holding.

Ограничительные меры предусматривают, кроме запрета поставок, замораживание всех средств и экономических ресурсов компаний на территории Польши, исключение из государственных закупок или конкурсных процедур.

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