Сироты из Украины могут получить пособие в Польше (сумма, условия) — Finance.ua

Сироты из Украины могут получить пособие в Польше (сумма, условия) Сегодня 18:00 — Личные финансы

Сироты из Украины могут получить пособие в Польше (сумма, условия)

Решение о введении нового пособия — это шаг к большей финансовой стабильности для людей, оказавшихся в сложной ситуации после потери родителей. До сих пор пенсия по потере кормильца делилась между всеми членами семьи, которые имели на нее право, что часто означало низкие суммы.

Об этом сообщает newspaperinpoland.pl

Теперь каждый человек, имеющий право на пенсию в связи с потерей кормильца, сможет рассчитывать на постоянную дополнительную поддержку.

Сумма

Сумма 654,48 злотых в месяц будет подлежать ежегодной валоризации, то есть будет увеличиваться с течением времени — так же, как и другие пенсионные выплаты и выплаты по инвалидности. Это особенно важно, учитывая рост стоимости жизни, что создает все большую нагрузку на бюджеты домохозяйств.

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Кто может рассчитывать на новое пособие

Пособие на детей-сирот доступно всем получателям семейного пособия — независимо от возраста и трудоустройства. Это большое изменение, поскольку пособие будет выплачиваться каждому индивидуально, независимо от того, делится ли пенсия по потере кормильца между несколькими лицами.

Кроме того, право на надбавку имеют лица, получающие пенсию по потере кормильца от матери, если отец неизвестен. До сих пор такие люди часто получали меньшие выплаты, поскольку пенсия рассчитывалась на основе дохода только одного родителя. Теперь эта ситуация должна улучшиться.

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Как подать заявление на получение пособия

Для того чтобы получить новое пособие, необходимо подать соответствующее заявление в ZUS или KRUS. Это можно сделать несколькими способами

лично в ближайшем отделении;

по почте;

в электронном виде через платформу ePUAP.

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К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на пенсию в связи с потерей кормильца и статус ребенка-сироты. После подачи пакета документов ZUS или KRUS имеет 30 дней для принятия решения. Если необходима дополнительная информация, этот срок может быть продлен.

Справка Finance.ua:

По официальным данным МВД, по состоянию на декабрь 2024 года на территории Польши находилось более 1,5 миллиона граждан Украины, из них почти 980 тысяч военных беженцев. Однако в ведомстве отмечают, что реальное количество украинцев в стране значительно меньше.

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