Какая минимальная пенсия в Польше — Finance.ua

Какая минимальная пенсия в Польше Сегодня 19:02 — Мир

Какая минимальная пенсия в Польше

С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.

Об этом сообщает inpoland.net.pl.

В Польше пенсии каждый год индексируют с марта. В текущем году повышение составляет 5,5%. На руки пенсионеры, имеющие минимальную пенсию, получат на 97,95 злотых больше, чем получали до индексации. Пенсии в Польше выплачиваются в определенные даты: 1, 6, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.

Читайте также Сколько средств направили на пенсионные выплаты в феврале

Марцин Вуевудка из пенсионного института отметил, что на пенсию 1878,91 злотых невозможно прожить целый месяц, покрыв все расходы. Однако он обратил внимание, что не все люди пенсионного возраста получают в Польше даже минимальную пенсию.

Эксперт пояснил, что размер пенсии зависит от размера взносов, уплачиваемых работником на пенсионное страхование. Он советует подумать над этим и не избегать обязанности уплаты взносов, то есть работать официально.

Самую низкую пенсию получает жительница Билгорая, которой ZUS выплачивал 2 гроши пенсии. За свою жизнь она отработала 1 день.

Справка Finance.ua:

В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более чем 20 тысячам иностранцев. В декабре 2023 года помощь получали 15,3 тысячи человек, а в 2022 году — 12,2 тысячи человек.

Как отмечают эксперты, если пожилой украинец поселится в Польше, ZUS часто будет обязан выплатить ему разницу между пенсией, которая ему назначена в Украине, и минимальной польской пенсией.

Украинские мигранты могут подтвердить страховой стаж за границей в случае безработицы. В частности, это доступно украинцам, проживающим в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии. Алгоритм от Государственной службы занятости здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.