Какая минимальная пенсия в Польше — Finance.ua

Какая минимальная пенсия в Польше
С 1 марта выросла минимальная пенсия в Польше. Теперь она составляет 1878,91 злотых. А на руки пенсионеры получат 1709,81 злотых.
Об этом сообщает inpoland.net.pl.
В Польше пенсии каждый год индексируют с марта. В текущем году повышение составляет 5,5%. На руки пенсионеры, имеющие минимальную пенсию, получат на 97,95 злотых больше, чем получали до индексации. Пенсии в Польше выплачиваются в определенные даты: 1, 6, 10, 15, 20 и 25 числа каждого месяца.
Марцин Вуевудка из пенсионного института отметил, что на пенсию 1878,91 злотых невозможно прожить целый месяц, покрыв все расходы. Однако он обратил внимание, что не все люди пенсионного возраста получают в Польше даже минимальную пенсию.
Эксперт пояснил, что размер пенсии зависит от размера взносов, уплачиваемых работником на пенсионное страхование. Он советует подумать над этим и не избегать обязанности уплаты взносов, то есть работать официально.
Самую низкую пенсию получает жительница Билгорая, которой ZUS выплачивал 2 гроши пенсии. За свою жизнь она отработала 1 день.
Справка Finance.ua:
- В декабре 2024 года ZUS выплатил пенсии более чем 20 тысячам иностранцев. В декабре 2023 года помощь получали 15,3 тысячи человек, а в 2022 году — 12,2 тысячи человек.
- Как отмечают эксперты, если пожилой украинец поселится в Польше, ZUS часто будет обязан выплатить ему разницу между пенсией, которая ему назначена в Украине, и минимальной польской пенсией.
- Украинские мигранты могут подтвердить страховой стаж за границей в случае безработицы. В частности, это доступно украинцам, проживающим в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии. Алгоритм от Государственной службы занятости здесь.
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