Boeing заменил пассажиров на тонны картофеля: как это решило проблему Wi-Fi в самолетах

Около 15 лет назад Boeing провел уникальный эксперимент, чтобы обеспечить сигнал Wi-Fi для каждого пассажира.

9 тонн картофеля помогли усовершенствовать систему, пишет польское издание gry-online.pl

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В начале прошедшего десятилетия беспроводной интернет только начинал проникать в самолеты. Boeing хотел обеспечить каждому пассажиру бесперебойный доступ к сети, но тестирование было бы дорогостоящим и трудоемким. На помощь пришел картофель, который взаимодействует с радиоволнами подобно человеческому телу. Это позволило сократить тестирование на 97% по сравнению с первоначальным планом.

Как это было

Когда в 2012 году начались испытания распространения сигнала Wi-Fi на борту самолетов, наибольшее препятствие стало очевидным сразу. Эксперименты в пустом фюзеляже не имели смысла. Человеческие тела поглощают и отражают электромагнитные волны, воздействуя на то, где сильный сигнал, а где появляются мертвые зоны. пустой самолет помешает этому обнаружить.

В рамках испытаний Boeing должны найти десятки добровольцев, которым пришлось бы провести около двух недель на борту в стационарном положении. Это предполагало бы регулярные перерывы, задерживающие испытание, и каждому пришлось бы соответственно компенсировать свое время.

Альтернатива

Однако инженеры Boeing нашли альтернативу. Был приобретен картофель, который, как и человеческий организм, реагирует на радиоволны и состоит в основном (около 80%) из воды.

Они решили приобрести примерно 9 тонн картофеля, который поместили в мешки на сиденье самолета. Инженеры смогли проводить испытания круглосуточно, а эксперимент получил название SPUDS (синтетический персонал с использованием диэлектрического замещения), где spud — это разговорное название для картофеля.

Результаты

Как оказалось, что благодаря стационарным объектам эксперимент сократился с ожидаемых 14 дней до 10 часов.