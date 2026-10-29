Кристин Лагард досрочно покинет пост президентки ЕЦБ

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила, что покинет пост 7 февраля 2027 года, хотя срок ее полномочий должен был истечь только в октябре следующего года.

Об этом говорится в заявлениях ЕЦБ и самой Лагард

«Это было источником большой гордости служить этому учреждению. Я благодарю всех тех, кто поддерживал меня в этом путешествии за прошедшие семь лет», — написала она.

Преемника Лагард назначит Европейский совет в установленный срок и после процесса выдвижения кандидатур.

Кто может возглавить Европейский центральный банк

Bloomberg пишет , что отставка Лагарда происходит в непростой для ЕЦБ момент, когда банк борется с повышенной инфляцией, вызванной войной в Иране, на фоне обострения геополитической напряженности, нестабильности на рынке облигаций и значительных затрат европейских стран на оборону и инфраструктуру.

По данным издания, за должность нового главы ЕЦБ будут бороться бывший руководитель Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, ныне возглавляющий Банк международных расчетов, и бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, фаворитом является де Кос.

Когда будут выбирать нового президента ЕЦБ