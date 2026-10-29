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Кристин Лагард досрочно покинет пост президентки ЕЦБ

Мир
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Кристин Лагард
Кристин Лагард
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила, что покинет пост 7 февраля 2027 года, хотя срок ее полномочий должен был истечь только в октябре следующего года.
Об этом говорится в заявлениях ЕЦБ и самой Лагард.
«Это было источником большой гордости служить этому учреждению. Я благодарю всех тех, кто поддерживал меня в этом путешествии за прошедшие семь лет», — написала она.
Преемника Лагард назначит Европейский совет в установленный срок и после процесса выдвижения кандидатур.

Кто может возглавить Европейский центральный банк

Bloomberg пишет, что отставка Лагарда происходит в непростой для ЕЦБ момент, когда банк борется с повышенной инфляцией, вызванной войной в Иране, на фоне обострения геополитической напряженности, нестабильности на рынке облигаций и значительных затрат европейских стран на оборону и инфраструктуру.
По данным издания, за должность нового главы ЕЦБ будут бороться бывший руководитель Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос, ныне возглавляющий Банк международных расчетов, и бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, фаворитом является де Кос.

Когда будут выбирать нового президента ЕЦБ

Саммиты европейских лидеров, на которых будут выбирать нового главу ЕЦБ, состоятся в ноябре и декабре. Кроме основных претендентов, могут появиться и неожиданные кандидаты: Bloomberg указывает, что нынешняя глава в свое время появилась среди претендентов только в последний момент.
По материалам:
hromadske
ЕЦБ
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