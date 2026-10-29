Сенатор США пригрозил судам с российским дизелем

Американский сенатор от демократической партии Ричард Блюменталь предупредил судоходные компании, транспортирующие российский дизель в США, об ответственности.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х

Он назвал российское горючее незаконным и призвал разворачивать танкеры, «пока есть время».

«Я присылаю решительное предупреждение судоходным компаниям, чьи танкеры перевозят в наши порты незаконное российское дизельное топливо: измените курс, пока есть время», — написал Блюменталь.

Сенатор обнародовал свое письмо управляющему директору греческой компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасиосу Мартиносу.

В нем говорится, что танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты с 40 тоннами российского дизеля вышел из российского порта 22 октября. Блюменталь требует у владельца назвать продавца, покупателя, фрахтователя, страховщика, оператора терминала и ответственного за распределение горючего.

По словам сенатора, принятый в 2022 году в США Закон о прекращении импорта российской нефти запрещает разгрузку в Соединенных Штатах российского горючего. Говоря об выданной Министерством финансов США генеральной лицензии № 135 по операциям с экспортом российского дизтоплива, он подчеркнул, что она не может отменить упомянутый запрет.

«Развернитесь, пока есть время. Если вы доставите дизель, вы нарушите вполне однозначный закон, принятый в 2022 году, запрещающий импорт российского горючего. Ни один президент не может единолично отменить закон», — обратился сенатор к судоходным компаниям.

В Конгрессе США пытаются заблокировать дизельное соглашение Трампа с путиным. Отмечалось, что в Палате представителей был внесен двухпартийный законопроект, который должен остановить договоренность президента США с Кремлем о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрещение инвестиций в российскую энергетику и введение новых ограничений против нее.