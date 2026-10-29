Сенатор США пригрозил судам с российским дизелем

Американский сенатор от демократической партии Ричард Блюменталь предупредил судоходные компании, транспортирующие российский дизель в США, об ответственности.
Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х.
Он назвал российское горючее незаконным и призвал разворачивать танкеры, «пока есть время».
«Я присылаю решительное предупреждение судоходным компаниям, чьи танкеры перевозят в наши порты незаконное российское дизельное топливо: измените курс, пока есть время», — написал Блюменталь.
Сенатор обнародовал свое письмо управляющему директору греческой компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасиосу Мартиносу.
В нем говорится, что танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты с 40 тоннами российского дизеля вышел из российского порта 22 октября. Блюменталь требует у владельца назвать продавца, покупателя, фрахтователя, страховщика, оператора терминала и ответственного за распределение горючего.
По словам сенатора, принятый в 2022 году в США Закон о прекращении импорта российской нефти запрещает разгрузку в Соединенных Штатах российского горючего. Говоря об выданной Министерством финансов США генеральной лицензии № 135 по операциям с экспортом российского дизтоплива, он подчеркнул, что она не может отменить упомянутый запрет.
«Развернитесь, пока есть время. Если вы доставите дизель, вы нарушите вполне однозначный закон, принятый в 2022 году, запрещающий импорт российского горючего. Ни один президент не может единолично отменить закон», — обратился сенатор к судоходным компаниям.
В Конгрессе США пытаются заблокировать дизельное соглашение Трампа с путиным. Отмечалось, что в Палате представителей был внесен двухпартийный законопроект, который должен остановить договоренность президента США с Кремлем о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрещение инвестиций в российскую энергетику и введение новых ограничений против нее.
Также мы писали, что своим дизельным соглашением Трамп спасает экономику россии. По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, договоренности по поставкам российского дизельного горючего в США могут являться прикрытием для давления на Украину с целью ограничить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.