Круизный лайнер остановил работу из-за цен на топливо: сотни пассажиров взорвали в Камбодже
В октябре 2024 года круизный лайнер Odyssey отправился из Белфаста в путешествие по миру, которое должно было длиться три с половиной года. Пассажиры могли купить или арендовать каюты и жить на борту, постоянно меняя страны. Некоторые ради этого продали свое имущество или потратили значительную часть сбережений. Однако из-за резкого подорожания горючего оператор приостановил работу и высадил пассажиров в Камбодже.
Об этом сообщает Euronews.
По словам заместителя губернатора камбоджийской провинции Преа-Сианук Лонга Диманша, пассажирам дали около семи часов, чтобы покинуть судно в порту Сиануквиль. Компания заявила, что пытается помочь жителям лайнера, экипажа и работникам, а также ищет возможности для реструктуризации бизнеса.
Почему круизный лайнер остановил работу
Американская компания Villa Vie Residences объяснила приостановку работы чрезвычайным ростом цен на горючее после начала войны с Ираном в конце февраля.
Оператор заявил, что пытался сократить расходы: снизил скорость движения судна и увеличил время пребывания в портах. Однако эти меры не помогли компенсировать удорожание горючего.
По данным компании, средние ежемесячные расходы на топливо для одной каюты выросли с $1800 до $6000−8000 в отдельных регионах Азии. Перевести все подорожание на пассажиров оператор считает нереалистичным, а дальнейшую работу по предыдущей бизнес-модели финансово неустойчивой.
Компания планирует в течение следующих 60 дней работать над реструктуризацией и привлечением дополнительного капитала. В то же время, там признают, что результат этих усилий пока не гарантирован.
Пассажиры остались без постоянного жилья
Судно Odyssey, рассчитанное на 650 пассажиров, отправилось из Белфаста в Северной Ирландии в октябре 2024 года. Оно должно было совершать непрерывное кругосветное путешествие, во время которого люди могли покупать или арендовать каюты как для отдыха, так и постоянного проживания.
Стоимость приобретения каюты для проживания в течение всего срока эксплуатации судна начиналась от $230 тыс. Некоторые пассажиры ради такого образа жизни даже продали все свое имущество.
По словам Лонга Диманша, 23 октября судно под флагом Багамских островов прибыло в Камбоджу из Таиланда. На борту находились 203 пассажира и 156 членов экипажа. Следующим пунктом маршрута должен стать Вьетнам.
Однако во время остановки в порту Сиануквиль пассажирам приказали покинуть судно. По словам представителя местных властей, часть людей вылетела из города, в то время как другие остались в нем.
Пассажир лайнера Рэнди Кассингем, ведущий блог ResidentialCruising, заявил, что высадке предшествовал ряд проблем. В интервью AFP он также отметил, что лайнер предлагал более доступный вариант проживания, а не роскошный круиз, однако ситуация изменилась, когда компания начала просить дополнительные средства.
Кассингем обвинил оператора в том, что тот не оказывает пассажирам достаточной помощи. Сама Villa Vie Residences заявила, что координирует высадку людей и ищет для них варианты временного проживания.
По информации местных властей, судно должно было пополнить запасы горючего и покинуть порт 31 октября.
Что известно о круизном лайнере Odyssey
Судно было построено в 1993 году. В течение следующих лет оно работало под разными названиями в нескольких круизных компаниях, а в 2020 году остановило работу из-за пандемии коронавируса.
В 2023 году лайнер приобрела Villa Vie Residences. После переоборудования в Белфасте он отправился в октябре 2024 года. Первоначально круиз планировали сделать трехлетним с половиной.
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Камбоджийский порт Сиануквиль уже принимал круизное судно, оказавшееся в сложной ситуации. В феврале 2020 года здесь разрешили пришвартоваться лайнеру MS Westerdam, которому отказали в мероприятии в пять портов других стран из-за опасений относительно распространения COVID-19.
На борту тогда находились 1455 пассажиров, более 600 из них были гражданами США. После двух недель в море власти Камбоджи позволили судну пришвартоваться по гуманитарным соображениям, а пассажирам организовали возвращение домой.
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