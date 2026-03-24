Первый в мире круизный лайнер на водородном топливе — подробности

Первое в мире круизное судно на водородном топливе «Викинг Тебра» будет использовать гибридную силовую установку, частично основанную на топливных элементах на сжиженном водороде.

Заключительный этап строительства будет проходить на соседнем объекте по производству оружия.

Лайнер, которым управляет компания Viking, было спущено на воду 19 марта на верфи Fincantieri в Анкон, пишет Еuronews

Что это даст

Это значительный шаг вперед для круизного лайнера, который сможет работать без выбросов после ввода в эксплуатацию в ноябре 2026 года. Это также знаменует переход от фазы сборки конструкции судна до внутренней отделки, что обычно является завершающим этапом строительства.

«С самого начала мы сосредотачивались на уменьшении потребления топлива в проектировании судов, и Viking Libra пока является нашим самым экологическим судном» — говорят эксперты.

Судно пройдет через Северную Европу и Средиземноморье

Общий внутренний объем Viking Libra — примерно 54 300 тонн, и, как и все суда Viking — компактный лайнер. Его движущая система гибридная, частично на топливных элементах, а частично на сжиженном водороде.

Это позволит судну работать и плавать с нулевым уровнем выбросов, а также получать доступ к экологически чувствительным районам.

Благодаря использованию передовой технологии топливных элементов силовая установка Viking Libra сможет генерировать до шести мегаватт мощности.

Что там будет

После завершения строительства на лайнере будет 499 кают вместимостью до 998 пассажиров, а также рестораны, тренажерный зал и спа-центр Nordic Spa.

Аналогично Viking также строит Viking Astrea, запуск которого запланирован на 2027 год. Он также будет работать на водороде и будет иметь нулевой уровень выбросов.

«Это знаменует собой исторический момент в более чем 130-летней истории Hurtigruten на норвежском побережье», сказала Хэдда Фелин, генеральный директор Hurtigruten.

«И самое главное, это еще одно доказательство того, что сегодня можно уменьшить выбросы, используя экологически чистый биодизель, без необходимости инвестировать миллиарды в новые суда или инфраструктуру», — резюмировала она.

Справка Finance.ua:

В ноябре прошлого года Havila Voyages, еще одна норвежская круизная линия, также совершила свое первое климатически нейтральное путешествие по тому же маршруту.

Цель круиза — сократить выбросы парниковых газов более чем на 90% по сравнению с ископаемым топливом благодаря сочетанию энергии от аккумуляторов и сжиженного биогаза.

