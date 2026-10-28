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Где в Европе дороже всего ходить на свидание: рейтинг городов

Мир
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Свидание
Свидание
В Швейцарии свидание может стоить более 400 евро, но местным жителям оно обходится относительно дешевле, чем жителям некоторых городов Южной Европы. Причина — разница в зарплатах. Deutsche Bank Research Institute сравнил стоимость типичного свидания в 28 европейских городах и выяснил, где романтический вечер больше всего нагружает личный бюджет.
Как пишет Euronews, согласно отчету Mapping the World’s Prices 2026, при оценке учитывали не только ужин в ресторане, но и другие типовые расходы — от кофе и билетов в кино до одежды, общественного транспорта и такси. Исследователи также сравнили цены с зарплатами, чтобы выяснить, где свидание больше всего нагружает кошелек.

Что входит в стоимость свидания

Для сравнения городов авторы использовали условный набор расходов, в который вошли:
  • бутылка вина;
  • джинсы;
  • платье;
  • две чашки кофе;
  • ужин на двоих в ресторане среднего ценового сегмента;
  • два билета в кино;
  • два билета на общественный транспорт в одну сторону;
  • поездка на такси на 5 км.
Таким образом, индекс охватывает не только непосредственные расходы в ходе встречи. Значительную часть суммы могут составлять одежда и вино, поэтому показатель не следует воспринимать как стоимость одного вечера в ресторане.
Данные о ценах взяли с платформы Numbeo, собирающей информацию от пользователей. Это не официальная статистическая база. Приведенные суммы отражают цены по состоянию на середину 2026 года.

Швейцария — самая дорогая, Стамбул — самый дешевый

Среди 28 европейских городов высокие затраты на условное свидание зафиксировали в Швейцарии. В Женеве соответствующий набор товаров и услуг стоит €407, а в Цюрихе — €400.
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Третье место заняли сразу два города — Осло и Копенгаген, где расходы составляют €323. В Стокгольме показатель равен €310, а в Хельсинки — €296. Таким образом, страны Северной Европы также относятся к самым дорогим направлениям для свиданий.
Самым дешевым среди европейских городов в рейтинге стал Стамбул — €168. В Риме условный набор стоит €195. Среднее значение для 28 европейских городов составляет €270.

Где свидание стоит самое дорогое среди крупных экономик Европы

Среди крупнейших экономик Европы самым дорогим городом для свиданий стал Лондон, где условный набор расходов стоит €317. Еще один британский город Бирмингем также вошел в десятку самых дорогих с показателем €290.
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В Париже стоимость составляет €279 — чуть выше среднего для европейских городов. В Италии разница между городами особенно заметна: в Милане набор стоит 278 евро, тогда как в Риме — 195 евро.
Три немецких города в рейтинге имеют близкие показатели, не превышающие среднего уровня. В Мюнхене свидание стоит €260, а в Берлине и Франкфурте — по €254.
В Испании цены еще ниже: в Мадриде набор обходится в 219 евро, а в Барселоне — 213 евро.
В других европейских городах показатели таковы:
  • Дублин — €294;
  • Эдинбург — €290;
  • Брюссель — €271;
  • Амстердам — ​​€263;
  • Вена — €250;
  • Варшава — €225;
  • Лиссабон — €225;
  • Афины — €222;
  • Прага — €214.
Где в Европе дороже всего ходить на свидание: рейтинг городов

Европейские города доминируют среди самых дорогих

Европейские города занимают большинство мест в верхней части глобального рейтинга. Восемь из десяти самых дорогих городов расположены в Европе, как и 14 из первых 20 и 20 из первых 30.
Единственным европейским городом среди 20 самых дешевых в глобальном рейтинге стал Стамбул.
Для сравнения, за пределами Европы свидание в Тель-Авиве стоит €365 — это третий результат в мире и единственный неевропейский город среди пяти самых дорогих.
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В США показатели также высоки: Нью-Йорк занял восьмое место в мировом рейтинге с €308, Лос-Анджелес — 13-е из €288, а Сан-Франциско — 14-е из €281.
В Сиднее условный набор расходов стоит €270, в Дубае — €243, а в Сингапуре — €219. В Токио и Сеуле показатели составляют €161 и €163 соответственно, то есть даже меньше, чем в Стамбуле. В Гонконге расходы составляют €196 — почти столько же, сколько в Риме.

Где на свидание идет самая большая часть зарплаты

Если сравнивать только цены, Швейцария кажется самой дорогой страной для свиданий. Однако после учета зарплат ситуация меняется: жители Цюриха и Женевы тратят на условный набор наименьшую часть месячного дохода среди 28 европейских городов.
В Цюрихе это 5,6% средней месячной зарплаты после уплаты налогов, а в Женеве — 6,4%. Далее следуют Люксембург с 6,6%, Амстердам с 6,7% и Франкфурт с 7,2%.
В других городах финансовая нагрузка значительно выше. В Афинах условное свидание стоит 222 евро, но это 19,6% средней месячной зарплаты после уплаты налогов, которая, по оценкам Numbeo, составляет 1132 евро.
На втором месте по доле дохода оказался Стамбул — 16,7%. Далее следуют Лиссабон с 16,3% и Будапешт с 15,6%.
Следовательно, даже если цены в определенном городе ниже, свидание может быть менее доступным для местных жителей из-за разницы в доходах.

Как зарплаты влияют на доступность свиданий

Для сравнения доходов исследователи использовали городские оценки Numbeo, на которые ссылается Deutsche Bank. Эти показатели согласуются с расчетами на основе данных Eurostat о годовых чистых заработках одинокого человека без детей со средней зарплатой. В то же время, Eurostat приводит данные на национальном уровне, а не отдельно для городов.
Если бы для расчетов использовали показатели Eurostat, свидание в Афинах отнимало бы 12,4% средней зарплаты, а не 19,6%. Для Лиссабона этот показатель составил бы 12,6% вместо 16,3% по оценке Numbeo.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
РасходыЕвропа
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