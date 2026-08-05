Где в Европе самые высокие и низкие минимальные зарплаты (инфографика)

Несмотря на постепенное повышение зарплат в ряде европейских стран, Украина остается страной с самой низкой минимальной зарплатой среди вошедших в новый рейтинг государств. В то же время, реальная покупательная способность минимальной зарплаты в разных странах существенно отличается, поэтому большие суммы не всегда означают более высокий уровень жизни.
Франция лишь немного не дотянула до отметки в 2 тысячи евро — там минимальная зарплата составляет 1 867 евро.
В средней группе оказались Словения, Испания, Литва, Польша, Кипр, Греция, Португалия и Хорватия, где минимальная зарплата колеблется от 1050 до 1482 евро.
Низкая минимальная зарплата среди всех стран, включенных в исследование, зафиксирована в Украине — 169 евро в месяц. Перед Украиной в списке — Молдова с показателем 313 евро.
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В то же время, даже несколько стран-кандидатов в ЕС опережают отдельные государства Евросоюза.
В частности, в Турции минимальная зарплата составляет 621 евро, в Северной Македонии — 624 евро, в Черногории — 670 евро, а в Сербии — 743 евро. Все эти страны опережают Болгарию, где минимальная зарплата составляет 620 евро.
Покупательная способность изменяет рейтинг
Если сравнивать не номинальные зарплаты, а их покупательную способность (PPS), картина заметно меняется.
Лидером становится Германия с показателем 2164 PPS. Далее следуют Люксембург (2108 PPS), Нидерланды (2023), Бельгия (1922) и Ирландия (1756).
Франция, Словения, Испания и Польша также имеют минимальные зарплаты более 1500 PPS. В то же время, для Украины и Молдовы таких данных не обнародовали.
Больше позиций после пересчета по покупательной способности выиграли Румыния и Северная Македония — каждая поднялась сразу на восемь мест. Эстония потеряла десять позиций и стала одним из крупнейших аутсайдеров такого рейтинга.
Минимальные зарплаты повысили только в немногих странах
За первое полугодие 2026 года минимальную зарплату повысили всего 8 из 29 стран.
Наибольший рост был зафиксирован в Северной Македонии (+6,9%), Румынии (+6,8%) и Эстонии (+6,8%). Также минимальные зарплаты увеличили Бельгия, Греция, Люксембург, Франция и Нидерланды.
В остальных странах минимальная зарплата осталась неизменной. Это особенно отразилось на доходах работников в государствах с высокой инфляцией. По данным Eurostat, за первые шесть месяцев года инфляция в еврозоне составила 3,2%, а на Мальте, Кипре и Нидерландах была еще выше.
Раньше мы рассказывали о средних зарплатах в Европе — их уровень существенно отличается в зависимости от страны. По данным отчета OEСР «Налогообложение заработной платы за 2026 год», средняя годовая зарплата колеблется от 18 590 евро в Турции до 107 487 евро в Швейцарии. Даже после учета стоимости жизни разрыв между странами остается значительным.