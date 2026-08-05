Где в Европе самые высокие и низкие минимальные зарплаты (инфографика) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Евро в кошельке

Несмотря на постепенное повышение зарплат в ряде европейских стран, Украина остается страной с самой низкой минимальной зарплатой среди вошедших в новый рейтинг государств. В то же время, реальная покупательная способность минимальной зарплаты в разных странах существенно отличается, поэтому большие суммы не всегда означают более высокий уровень жизни.

Об этом пишет Euronews

Где самые высокие минимальные зарплаты

По данным Eurostat на июль 2026 года, самая высокая минимальная месячная зарплата в Европе зафиксирована в Люксембурге — 2 771 евро.

В первую пятерку также вошли:

Ирландия (2 391 евро),

Германия (2 343 евро),

Нидерланды (2 338 евро),

Бельгия (2234 евро).

Франция лишь немного не дотянула до отметки в 2 тысячи евро — там минимальная зарплата составляет 1 867 евро.

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В средней группе оказались Словения, Испания, Литва, Польша, Кипр, Греция, Португалия и Хорватия, где минимальная зарплата колеблется от 1050 до 1482 евро.

Низкая минимальная зарплата среди всех стран, включенных в исследование, зафиксирована в Украине — 169 евро в месяц. Перед Украиной в списке — Молдова с показателем 313 евро.

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В то же время, даже несколько стран-кандидатов в ЕС опережают отдельные государства Евросоюза.

В частности, в Турции минимальная зарплата составляет 621 евро, в Северной Македонии — 624 евро, в Черногории — 670 евро, а в Сербии — 743 евро. Все эти страны опережают Болгарию, где минимальная зарплата составляет 620 евро.

Покупательная способность изменяет рейтинг

Если сравнивать не номинальные зарплаты, а их покупательную способность (PPS), картина заметно меняется.

Лидером становится Германия с показателем 2164 PPS. Далее следуют Люксембург (2108 PPS), Нидерланды (2023), Бельгия (1922) и Ирландия (1756).

Франция, Словения, Испания и Польша также имеют минимальные зарплаты более 1500 PPS. В то же время, для Украины и Молдовы таких данных не обнародовали.

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Больше позиций после пересчета по покупательной способности выиграли Румыния и Северная Македония — каждая поднялась сразу на восемь мест. Эстония потеряла десять позиций и стала одним из крупнейших аутсайдеров такого рейтинга.

Минимальные зарплаты повысили только в немногих странах

За первое полугодие 2026 года минимальную зарплату повысили всего 8 из 29 стран.

Наибольший рост был зафиксирован в Северной Македонии (+6,9%), Румынии (+6,8%) и Эстонии (+6,8%). Также минимальные зарплаты увеличили Бельгия, Греция, Люксембург, Франция и Нидерланды.

В остальных странах минимальная зарплата осталась неизменной. Это особенно отразилось на доходах работников в государствах с высокой инфляцией. По данным Eurostat, за первые шесть месяцев года инфляция в еврозоне составила 3,2%, а на Мальте, Кипре и Нидерландах была еще выше.

Раньше мы рассказывали о средних зарплатах в Европе — их уровень существенно отличается в зависимости от страны. По данным отчета OEСР «Налогообложение заработной платы за 2026 год», средняя годовая зарплата колеблется от 18 590 евро в Турции до 107 487 евро в Швейцарии. Даже после учета стоимости жизни разрыв между странами остается значительным.

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