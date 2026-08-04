Какая зарядка быстрее: беспроводная или проводная Сегодня 22:46 — Личные финансы

Какая зарядка быстрее: беспроводная или проводная

Беспроводная зарядка уже давно используется в смартфонах и стала популярна среди пользователей благодаря простоте использования.

Об этом пишет BGR

В то же время многие до сих пор выбирают обычные зарядные кабели, ведь они остаются доступным и привычным способом пополнения заряда.

Несмотря на преимущества, беспроводные зарядные устройства имеют некоторые недостатки. Они могут быть менее удобны в отдельных ситуациях и требуют дополнительных затрат.

Перед тем как покупать такой аксессуар, следует знать об основных минусах этой технологии. Специалисты назвали три главных недостатка беспроводной зарядки для телефона.

Один из недостатков беспроводной зарядки состоит в том, что при зарядке смартфоном не так удобно пользоваться. Устройство должно лежать на зарядной станции, а из-за чувствительности к расположению его лучше не двигать.

Некоторые беспроводные зарядки имеют формат подставок, позволяющий пользоваться телефоном во время зарядки. Однако они не дают такую ​​же свободу, как обычный кабель, когда смартфон можно держать в руках и использовать без ограничений.

Это не большая проблема, ведь снять телефон с зарядки и положить его обратно очень просто. В то же время, именно поэтому проводные зарядные устройства остаются более удобными, если во время зарядки нужно активно пользоваться смартфоном.

Проводная зарядка быстрее

Несмотря на удобство, беспроводные зарядки до сих пор уступают проводу по скорости. Долгое время они поддерживали мощность до 15 Вт, а до 25 Вт дошли только в 2025 году после появления Qi2.2.

Ускорить беспроводную зарядку можно, если снять чехол со смартфона. Однако это не всегда удобно, ведь чехлы защищают устройство от пыли, царапин и падений. Толстые модели толщиной более 5 мм могут значительно замедлять зарядку или даже полностью ее блокировать.

Проводная зарядка продолжает становиться более быстрой. Некоторые современные смартфоны могут заряжаться на мощности до 40 Вт, а некоторые Android-модели поддерживают технологии мощностью до 240 Вт.

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