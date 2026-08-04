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В какой стране украинцы могут потерять государственное жилье и выплаты

Личные финансы
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В какой стране украинцы могут потерять государственное жилье и выплаты
В какой стране украинцы могут потерять государственное жилье и выплаты
В Ирландии часть украинцев рискуют потерять государственное жилье и социальную поддержку.
Уже более 100 общественных организаций обратились к правительству с предупреждением о возможных последствиях подобных изменений.
Об этом сообщает RTE.

Кого касается

Речь идет об украинцах с инвалидностью, получающих государственное обеспечение жильем в рамках статуса временной защиты.
Коалиция из 121 организации предупредила, что запланированные изменения могут поставить эту уязвимую группу перед выбором — жилье или финансовую помощь.
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По словам Форума гражданского общества Украины, отмена государственного обеспечения жильем одновременно со снижением ежемесячной выплаты тем, кто принимает украинских беженцев у себя, стала «крайне разрушительной, контрпродуктивной и повторно травмирующей» для людей на фоне продолжающейся войны.

Условия

Часть проблемы касается пособия по инвалидности (Disability Allowance): людей могут заставить официально отказаться от этой финансовой поддержки в обмен на продление доступа к государственному жилью.
Получение некоторых социальных выплат могут расценить как доказательство уязвимости при определении права на дальнейшее проживание, а некоторым говорили, что именно продление государственного обеспечения жильем может повлиять на право получать эти выплаты.
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Людей, которым продолжат предоставление жилья, могут переселить в другие части страны, нарушая доступ к медицинской помощи, услугам для людей с инвалидностью и уже отлаженным сетям поддержки.
Семьи также могут разделить, если человеку с инвалидностью разрешат остаться в государственном жилье, а родственников, оказывающих ежедневную поддержку, заставят уехать. По словам организаций, это повлечет за собой «существенное нарушение неформальных механизмов ухода».
Ранее мы писали, что Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев . Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.
По материалам:
Finance.ua
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