В какой стране украинцы могут потерять государственное жилье и выплаты

По словам Форума гражданского общества Украины, отмена государственного обеспечения жильем одновременно со снижением ежемесячной выплаты тем, кто принимает украинских беженцев у себя, стала «крайне разрушительной, контрпродуктивной и повторно травмирующей» для людей на фоне продолжающейся войны.
Условия
Часть проблемы касается пособия по инвалидности (Disability Allowance): людей могут заставить официально отказаться от этой финансовой поддержки в обмен на продление доступа к государственному жилью.
Получение некоторых социальных выплат могут расценить как доказательство уязвимости при определении права на дальнейшее проживание, а некоторым говорили, что именно продление государственного обеспечения жильем может повлиять на право получать эти выплаты.
Людей, которым продолжат предоставление жилья, могут переселить в другие части страны, нарушая доступ к медицинской помощи, услугам для людей с инвалидностью и уже отлаженным сетям поддержки.
Семьи также могут разделить, если человеку с инвалидностью разрешат остаться в государственном жилье, а родственников, оказывающих ежедневную поддержку, заставят уехать. По словам организаций, это повлечет за собой «существенное нарушение неформальных механизмов ухода».
Ранее мы писали, что Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев . Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.