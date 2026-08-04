В какой стране украинцы могут потерять государственное жилье и выплаты Сегодня 19:00 — Личные финансы

В какой стране украинцы могут потерять государственное жилье и выплаты

В Ирландии часть украинцев рискуют потерять государственное жилье и социальную поддержку.

Уже более 100 общественных организаций обратились к правительству с предупреждением о возможных последствиях подобных изменений.

Об этом сообщает RTE

Кого касается

Речь идет об украинцах с инвалидностью, получающих государственное обеспечение жильем в рамках статуса временной защиты.

Коалиция из 121 организации предупредила, что запланированные изменения могут поставить эту уязвимую группу перед выбором — жилье или финансовую помощь.

По словам Форума гражданского общества Украины, отмена государственного обеспечения жильем одновременно со снижением ежемесячной выплаты тем, кто принимает украинских беженцев у себя, стала «крайне разрушительной, контрпродуктивной и повторно травмирующей» для людей на фоне продолжающейся войны.

Условия

Часть проблемы касается пособия по инвалидности (Disability Allowance): людей могут заставить официально отказаться от этой финансовой поддержки в обмен на продление доступа к государственному жилью.

Получение некоторых социальных выплат могут расценить как доказательство уязвимости при определении права на дальнейшее проживание, а некоторым говорили, что именно продление государственного обеспечения жильем может повлиять на право получать эти выплаты.

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Людей, которым продолжат предоставление жилья, могут переселить в другие части страны, нарушая доступ к медицинской помощи, услугам для людей с инвалидностью и уже отлаженным сетям поддержки.

Семьи также могут разделить, если человеку с инвалидностью разрешат остаться в государственном жилье, а родственников, оказывающих ежедневную поддержку, заставят уехать. По словам организаций, это повлечет за собой «существенное нарушение неформальных механизмов ухода».

. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Ранее мы писали , что Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцевОб этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.

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