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Дания ужесточила правила для украинцев, пользующихся временной защитой — детали

Личные финансы
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Дания ужесточает свои правила для части беженцев из Украины. Мужчины призывного возраста, подлежащие мобилизации, не смогут получить право на временную защиту в стране.
Новые положения будут касаться мужчин от 23 до 60 лет, которые подлежат обязательной военной службе в Украине и не были освобождены от нее, пишет inpoland.net.
Власти Дании объяснили, что изменения направлены на уменьшение риска уклонения от мобилизации и поддержки обороноспособности Украины.
Датский министр иммиграции и интеграции Мортен Бедсков пояснил, что новые правила предусматривают, что мужчины, подлежащие мобилизации, не смогут получить временную защиту в соответствии с положениями специального закона, принятым после начала полномасштабной войны в Украине.
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Кого будут касаться изменения

Изменения будут касаться мужчин с украинским гражданством в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденных от военной службы.
После вступления в силу новых правил временная защита для украинских мужчин не будет автоматически отменена. В то же время, разрешения на проживание, выданные в соответствии со специальным законом, временные. Чтобы продолжать использовать защиту, украинцы должны регулярно подавать заявления на их продление. Именно на этапе последующих заявлений будут применяться новые правила.
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По состоянию на начало мая 2026 года около 47 600 граждан Украины пользовались временной защитой в Дании. Специальный закон, действующий с 2022 года, дает им возможность легально проживать, работать, учиться и пользоваться государственной системой здравоохранения.
Датские власти подчеркивают, что правила относительно украинских беженцев будут постоянно пересматриваться. Правительство не исключает дальнейших изменений, если этого потребуют военные действия или миграционные ситуации.
По материалам:
Finance.ua
Мигранты
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