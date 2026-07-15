Дания ужесточила правила для украинцев, пользующихся временной защитой — детали Сегодня 17:23 — Личные финансы

Дания ужесточает свои правила для части беженцев из Украины. Мужчины призывного возраста, подлежащие мобилизации, не смогут получить право на временную защиту в стране.

Новые положения будут касаться мужчин от 23 до 60 лет, которые подлежат обязательной военной службе в Украине и не были освобождены от нее, пишет inpoland.net

Власти Дании объяснили, что изменения направлены на уменьшение риска уклонения от мобилизации и поддержки обороноспособности Украины.

Датский министр иммиграции и интеграции Мортен Бедсков пояснил, что новые правила предусматривают, что мужчины, подлежащие мобилизации, не смогут получить временную защиту в соответствии с положениями специального закона, принятым после начала полномасштабной войны в Украине.

Читайте также Ирландия продлила временную защиту для украинских беженцев до 2027 года

Кого будут касаться изменения

Изменения будут касаться мужчин с украинским гражданством в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденных от военной службы.

После вступления в силу новых правил временная защита для украинских мужчин не будет автоматически отменена. В то же время, разрешения на проживание, выданные в соответствии со специальным законом, временные. Чтобы продолжать использовать защиту, украинцы должны регулярно подавать заявления на их продление. Именно на этапе последующих заявлений будут применяться новые правила.

Читайте также Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС

По состоянию на начало мая 2026 года около 47 600 граждан Украины пользовались временной защитой в Дании. Специальный закон, действующий с 2022 года, дает им возможность легально проживать, работать, учиться и пользоваться государственной системой здравоохранения.

Датские власти подчеркивают, что правила относительно украинских беженцев будут постоянно пересматриваться. Правительство не исключает дальнейших изменений, если этого потребуют военные действия или миграционные ситуации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.