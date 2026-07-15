США меняют правила для международных посылок: что нужно знать украинцам Сегодня 15:32 — Личные финансы

Все отправления, оформленные до вступления в силу новых правил, будут доставлены без изменений.

С 24 июля США вводят новые правила таможенного оформления международных отправлений. Вместо единой ставки пошлины в 10% будут применяться ставки в зависимости от категории товара, для каждого отправления станет обязательным указание 10-значного кода товара по УКТ ВЭД, а порог стоимости для упрощенного оформления увеличится с 800 до 2500 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта обновила цифровые сервисы

Укрпочта отмечает, что заблаговременно адаптировала свои цифровые сервисы, чтобы клиентам не пришлось самостоятельно рассчитывать новые таможенные ставки.

До 24 июля компания планирует завершить обновление Личного кабинета, таможенного калькулятора на сайте и партнерских API. После этого отправители будут автоматически видеть актуальную ставку пошлины и смогут рассчитать сумму платежей еще до оформления отправки.

Ориентировочно с 21 июля обновленный функционал станет доступен в ІТ-системах Укрпочты.

Как будут оформлять отправления в США

Коммерческие отправления в США можно будет оформлять через Личный кабинет на сайте компании.

Мобильное приложение будет обновлено позже, а в отделениях без предварительного онлайн-оформления будут принимать только некоммерческие отправления, в частности подарки.

Расчет таможенных платежей будет производиться с помощью таможенного калькулятора компании Zonos, которая сотрудничает с более чем 70 национальными почтовыми операторами — членами Всемирного почтового союза.

Правила о подарках остаются без изменений: беспошлинный лимит составляет 100 долларов США, а один отправитель по-прежнему может отправить не более пяти таких посылок.

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Все отправления, оформленные до вступления в силу новых правил, будут доставлены без изменений.

В переходный период Укрпочта обеспечит сопровождение таможенного оформления, урегулирование всех процедурных вопросов и выступит финансовым гарантом перед таможенной службой США.

Второй этап новых таможенных правил США стартует 22 октября 2026 г. и будет касаться отдельных категорий товаров.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза вступили в силу новые таможенные правила для международных отправлений. Для украинских экспортеров это означает введение обязательного сбора в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную отдельной строкой в ​​таможенной декларации, а также новые требования по администрированию НДС.

Национальный банк Украины с 15 июля 2026 года разрешил операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам осуществлять переводы иностранной валюты за границу для уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию Европейского Союза.

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