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«Укрпочта» меняет тарифы с 1 июля

Личные финансы
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Отделение Укрпочты
Отделение Укрпочты
С 1 июля «Укрпочта» отменит доплату за доставку отправлений в села передвижными отделениями. В то же время курьерская доставка подорожает из-за роста стоимости горючего.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Какие тарифы изменятся

Стоимость отправки в села, где работают точки присутствия оператора (стационарные отделения или обустроенные комнаты в сельсоветах), приравняли к тарифам на доставку по городу. То есть дополнительную плату в 45 гривен за доставку в села взимать больше не будут.
В компании пояснили, что это позволит жителям сельской местности пользоваться почтовыми услугами на тех же условиях, что и жителям городов.
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В то же время с 1 июля изменится стоимость курьерской доставки. Из-за подорожания горючего тариф вырастет на 5 гривен — до 50 гривен. Эта цена будет одинаковой как городской, так и сельской местности.
В Укрпочте отмечают, что даже после повышения тарифа курьерская доставка за 50 грн будет оставаться одной из самых доступных на рынке. Этот тариф единый как для городских, так и для сельских территорий.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
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