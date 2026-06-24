Укрпочта запустила почтоматы в новых городах
Укрпочта уже установила 277 внутренних почтоматов из 600, которые компания планирует запустить.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Где уже работают ячейки быстрой выдачи
Больше всего ячеек быстрой выдачи функционирует в Киеве и Киевской области — 122.
После успешного запуска проекта такие почтоматы также установили в Запорожье, Кропивницком, Виннице, Хмельницком, Николаеве и Одессе. В настоящее время монтаж оборудования продолжается во Львове и Ивано-Франковске.
Ячейки быстрой выдачи размещены непосредственно в отделениях Укрпочты и работают в часы их работы.
Как работает сервис
Часть отправлений система автоматически направляет в них, после чего клиент получает SMS с кодом доступа и может самостоятельно забрать посылку без обращения к оператору.
В то же время, традиционное обслуживание остается доступным.
Результаты пилотного проекта
«Пилотный проект в Киеве и Киевской области показал отличные результаты: за два месяца работы через ячейки скорой выдачи около 72% получателей забрали свои предварительно оплаченные посылки самостоятельно, без очередей», — сообщили в компании.
Это явилось основанием для пересмотра планов развития сети. Если сначала в Укрпочте должны были установить 400 внутренних почтоматов, то теперь 600.
«Мы видим, что клиенты активно пользуются новым сервисом. Ячейки быстрой выдачи позволяют получить посылку в считаные секунды, без очередей и ожидания, что помогает нам только улучшать качество обслуживания. В мае мы доставили в срок 98,02% отправлений», — отмечают в Укрпочте.
Читайте также
Параллельно к концу 2026 года в компании планируется установить более 1 000 классических внешних почтоматов по всей стране.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что «Укрпочта» запустила доставку в почтоматы без дополнительной оплаты и расширила функциональность приложения для управления отправлениями.
Доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение.
Вместе с запуском почтоматов компания обновила приложение «Укрпочта 2.0». Пользователи получили возможность:
- изменять место получения (отделение, адрес или почтомат);
- редактировать данные получателя;
- продлевать срок хранения;
- дистанционно оформлять возврат отправки.
Поделиться новостью
Также по теме
В «Дії» появились новые категории для выплат — детали
От 25 до 40 тысяч грн: актуальные вакансии для молодежи с гибким графиком
Базовый контракт в ВСУ: кто может подписать и сколько будут платить
Как накапливать пенсионный стаж без работы
Сезонная работа в Одессе и Карпатах: где платят больше летом 2026 года
Украинцы могут получить до 3000 гривен: кого это касается