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Укрпочта запустила почтоматы в новых городах

Личные финансы
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Больше всего ячеек быстрой выдачи функционирует в Киеве и Киевской области
Больше всего ячеек быстрой выдачи функционирует в Киеве и Киевской области
Укрпочта уже установила 277 внутренних почтоматов из 600, которые компания планирует запустить.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Где уже работают ячейки быстрой выдачи

Больше всего ячеек быстрой выдачи функционирует в Киеве и Киевской области — 122.
После успешного запуска проекта такие почтоматы также установили в Запорожье, Кропивницком, Виннице, Хмельницком, Николаеве и Одессе. В настоящее время монтаж оборудования продолжается во Львове и Ивано-Франковске.
Ячейки быстрой выдачи размещены непосредственно в отделениях Укрпочты и работают в часы их работы.
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Как работает сервис

Часть отправлений система автоматически направляет в них, после чего клиент получает SMS с кодом доступа и может самостоятельно забрать посылку без обращения к оператору.
В то же время, традиционное обслуживание остается доступным.

Результаты пилотного проекта

«Пилотный проект в Киеве и Киевской области показал отличные результаты: за два месяца работы через ячейки скорой выдачи около 72% получателей забрали свои предварительно оплаченные посылки самостоятельно, без очередей», — сообщили в компании.
Это явилось основанием для пересмотра планов развития сети. Если сначала в Укрпочте должны были установить 400 внутренних почтоматов, то теперь 600.
«Мы видим, что клиенты активно пользуются новым сервисом. Ячейки быстрой выдачи позволяют получить посылку в считаные секунды, без очередей и ожидания, что помогает нам только улучшать качество обслуживания. В мае мы доставили в срок 98,02% отправлений», — отмечают в Укрпочте.
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Параллельно к концу 2026 года в компании планируется установить более 1 000 классических внешних почтоматов по всей стране.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что «Укрпочта» запустила доставку в почтоматы без дополнительной оплаты и расширила функциональность приложения для управления отправлениями.
Доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение.
Вместе с запуском почтоматов компания обновила приложение «Укрпочта 2.0». Пользователи получили возможность:
  • изменять место получения (отделение, адрес или почтомат);
  • редактировать данные получателя;
  • продлевать срок хранения;
  • дистанционно оформлять возврат отправки.
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
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