Укрпочта запустила почтоматы в новых городах Сегодня 12:34 — Личные финансы

Больше всего ячеек быстрой выдачи функционирует в Киеве и Киевской области

Укрпочта уже установила 277 внутренних почтоматов из 600, которые компания планирует запустить.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Где уже работают ячейки быстрой выдачи

Больше всего ячеек быстрой выдачи функционирует в Киеве и Киевской области — 122.

После успешного запуска проекта такие почтоматы также установили в Запорожье, Кропивницком, Виннице, Хмельницком, Николаеве и Одессе. В настоящее время монтаж оборудования продолжается во Львове и Ивано-Франковске.

Ячейки быстрой выдачи размещены непосредственно в отделениях Укрпочты и работают в часы их работы.

Как работает сервис

Часть отправлений система автоматически направляет в них, после чего клиент получает SMS с кодом доступа и может самостоятельно забрать посылку без обращения к оператору.

В то же время, традиционное обслуживание остается доступным.

Результаты пилотного проекта

«Пилотный проект в Киеве и Киевской области показал отличные результаты: за два месяца работы через ячейки скорой выдачи около 72% получателей забрали свои предварительно оплаченные посылки самостоятельно, без очередей», — сообщили в компании.

Это явилось основанием для пересмотра планов развития сети. Если сначала в Укрпочте должны были установить 400 внутренних почтоматов, то теперь 600.

«Мы видим, что клиенты активно пользуются новым сервисом. Ячейки быстрой выдачи позволяют получить посылку в считаные секунды, без очередей и ожидания, что помогает нам только улучшать качество обслуживания. В мае мы доставили в срок 98,02% отправлений», — отмечают в Укрпочте.

Читайте также НБУ дал пять дней на увольнение Смелянского с должности генерального директора «Укрпочты»

Параллельно к концу 2026 года в компании планируется установить более 1 000 классических внешних почтоматов по всей стране.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что «Укрпочта» запустила доставку в почтоматы без дополнительной оплаты и расширила функциональность приложения для управления отправлениями.

Доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение.

Вместе с запуском почтоматов компания обновила приложение «Укрпочта 2.0». Пользователи получили возможность:

изменять место получения (отделение, адрес или почтомат);

редактировать данные получателя;

продлевать срок хранения;

дистанционно оформлять возврат отправки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.