В «Дії» возобновили прием заявлений на выплату 5 тыс. грн — детали Сегодня 16:00 — Личные финансы

В «Дії» возобновили прием заявлений на выплату 5 тыс. грн — детали

Пакунок школьника снова в «Дії»: получите 5 000 грн на подготовку к первому классу.

Об этом говорится в сообщении «Дії».

«Дія» возобновляет подачу заявлений о «Пакете школьника» в Дії на 5 000 грн для подготовки первоклассника к обучению.

Средства можно направить на покупку книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Подать заявление могут

один из родителей;

усыновитель;

законный представитель ребенка — гражданин Украины.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление в «Дії»

Авторизуйтесь в приложении Дії.

Откройте сервис «Помощь от государства».

Выберите «Пакунок школяра».

Выберите ребенка, который идет в первый класс.

Перейдите к заявлению.

Откройте «Дію. Карту» в одном из уполномоченных банков, если еще нет ее.

Выберите «Дія. Карту» с открытым специальным счетом «Забота для ребенка» для зачисления помощи.

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