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В «Дії» возобновили прием заявлений на выплату 5 тыс. грн — детали

Личные финансы
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В «Дії» возобновили прием заявлений на выплату 5 тыс. грн — детали
В «Дії» возобновили прием заявлений на выплату 5 тыс. грн — детали
Пакунок школьника снова в «Дії»: получите 5 000 грн на подготовку к первому классу.
Об этом говорится в сообщении «Дії».
«Дія» возобновляет подачу заявлений о «Пакете школьника» в Дії на 5 000 грн для подготовки первоклассника к обучению.
Средства можно направить на покупку книг, канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Подать заявление могут

  • один из родителей;
  • усыновитель;
  • законный представитель ребенка — гражданин Украины.
Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление в «Дії»

Авторизуйтесь в приложении Дії.
Откройте сервис «Помощь от государства».
Выберите «Пакунок школяра».
Выберите ребенка, который идет в первый класс.
Перейдите к заявлению.
Откройте «Дію. Карту» в одном из уполномоченных банков, если еще нет ее.
Выберите «Дія. Карту» с открытым специальным счетом «Забота для ребенка» для зачисления помощи.
По материалам:
Finance.ua
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