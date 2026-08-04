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Индексация зарплат в августе: кто получит доплату

Личные финансы
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Индексация зарплат в августе: кто получит доплату
Индексация зарплат в августе: кто получит доплату
В августе 2026 года работники в Украине могут получить индексацию заработной платы, если накопленный индекс инфляции превысил установленный порог.

Размеры

Размер доплаты зависит от базового месяца — периода, когда последний раз повышали оклад. Именно с этой даты вычисляется инфляция, влияющая на индексацию.
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Специалисты объясняют, что индексация начисляется только на постоянную часть зарплаты — оклад. Премии, надбавки, разовые выплаты и компенсации не индексируются. Если работодатель повышал оклад в последние месяцы, базовый месяц «обнуляется», и индексация может быть минимальной или вообще не начисляться.
В августе доплату получат работники, чьи оклады не пересматривались длительно, а инфляция накопилась до значения, превышающего порог индексации. Для бюджетной сферы индексация обязательна, тогда как в частном секторе работодатели также обязаны ее проводить, но на практике бывают случаи невыполнения норм.
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Напомним, эксперты советуют работникам проверить дату последнего повышения оклада и официальные показатели инфляции. Если индексация не начислена без объяснений, следует обратиться в бухгалтерию или подать жалобу в Гоструд.
Ранее мы писали, что по состоянию на июнь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 тыс. грн. Это на 6 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего зарабатывают специалисты со значительным опытом и дефицитными профессиями.
Самые высокие средние зарплаты традиционно предлагают работодатели в столице — 38 тысяч гривен. В регионы с наибольшими средними зарплатами также вошли:
  • Винничина — 36 тыс. грн;
  • Херсонщина — 34 тыс. грн;
  • Днепропетровщина — 31 тыс. грн;
  • Харьковщина — 31 тыс. грн;
По материалам:
Fbc.biz.ua
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