Индексация зарплат в августе: кто получит доплату

Специалисты объясняют, что индексация начисляется только на постоянную часть зарплаты — оклад. Премии, надбавки, разовые выплаты и компенсации не индексируются. Если работодатель повышал оклад в последние месяцы, базовый месяц «обнуляется», и индексация может быть минимальной или вообще не начисляться.
В августе доплату получат работники, чьи оклады не пересматривались длительно, а инфляция накопилась до значения, превышающего порог индексации. Для бюджетной сферы индексация обязательна, тогда как в частном секторе работодатели также обязаны ее проводить, но на практике бывают случаи невыполнения норм.
Напомним, эксперты советуют работникам проверить дату последнего повышения оклада и официальные показатели инфляции. Если индексация не начислена без объяснений, следует обратиться в бухгалтерию или подать жалобу в Гоструд.
Ранее мы писали, что по состоянию на июнь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 тыс. грн. Это на 6 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего зарабатывают специалисты со значительным опытом и дефицитными профессиями.
Самые высокие средние зарплаты традиционно предлагают работодатели в столице — 38 тысяч гривен. В регионы с наибольшими средними зарплатами также вошли: