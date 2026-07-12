Кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты в Украине

По состоянию на июнь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 тыс. грн. Это на 6 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего зарабатывают специалисты со значительным опытом и дефицитными профессиями.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости в комментарии «РБК-Украина».
В каких регионах платят больше всего
Как сообщили в Службе занятости, средняя зарплата в вакансиях, размещенных на Едином портале вакансий, составляет 30 тыс. грн.
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Для сравнения, в июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тыс. грн. Таким образом, за последний год средний уровень оплаты труда вырос на 6 тысяч гривен.
Самые высокие средние зарплаты традиционно предлагают работодатели в столице — 38 тысяч гривен.
В регионы с наибольшими средними зарплатами также вошли:
Винничина — 36 тыс. грн;
Херсонщина — 34 тыс. грн;
Днепропетровщина — 31 тыс. грн;
Харьковщина — 31 тыс. грн;
Кому платят больше всего
Специалисты со значительным опытом, которые выполняют сложную работу или работают в особых условиях, получают самые высокие зарплатные предложения. Также больше других платят специалистам, которых сегодня недостает на рынке труда.
Среди наиболее оплачиваемых вакансий:
операционный директор — 92 тыс. грн;
водитель международных перевозок — 66 тыс. грн;
риелтор — 58 тыс. грн;
автомаляр — 57 тыс. грн;
программист — 52 тыс. грн;
автослесарь — 47 тыс. грн;
шеф-повар — 46 тыс. грн;
крановщик — 37 тыс. грн.
Кому предлагают самые низкие зарплаты
Наименьший уровень оплаты труда сохраняется в вакансиях, не требующих специального образования или профессиональной подготовки.
Для таких работников работодатели в большинстве своем предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8 647 грн.
Речь идет, в частности, о вакансиях дворников, уборщиков, кухонных работников, мойщиков посуды, почтальонов и укладчиков-упаковщиков.
В Службе занятости объясняют, что разница в оплате труда, прежде всего, зависит от уровня квалификации работника, сложности выполняемой работы, профессионального опыта и спроса на конкретную специальность.