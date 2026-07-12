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Кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты в Украине

Личные финансы
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Какие специалисты зарабатывают больше всего и меньше в Украине
Какие специалисты зарабатывают больше всего и меньше в Украине, Фото: magnific
По состоянию на июнь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 тыс. грн. Это на 6 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего зарабатывают специалисты со значительным опытом и дефицитными профессиями.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости в комментарии «РБК-Украина».

В каких регионах платят больше всего

Как сообщили в Службе занятости, средняя зарплата в вакансиях, размещенных на Едином портале вакансий, составляет 30 тыс. грн.
Для сравнения, в июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тыс. грн. Таким образом, за последний год средний уровень оплаты труда вырос на 6 тысяч гривен.
Самые высокие средние зарплаты традиционно предлагают работодатели в столице — 38 тысяч гривен.
В регионы с наибольшими средними зарплатами также вошли:
  • Винничина — 36 тыс. грн;
  • Херсонщина — 34 тыс. грн;
  • Днепропетровщина — 31 тыс. грн;
  • Харьковщина — 31 тыс. грн;

Кому платят больше всего

Специалисты со значительным опытом, которые выполняют сложную работу или работают в особых условиях, получают самые высокие зарплатные предложения. Также больше других платят специалистам, которых сегодня недостает на рынке труда.
Среди наиболее оплачиваемых вакансий:
  • операционный директор — 92 тыс. грн;
  • водитель международных перевозок — 66 тыс. грн;
  • риелтор — 58 тыс. грн;
  • автомаляр — 57 тыс. грн;
  • программист — 52 тыс. грн;
  • автослесарь — 47 тыс. грн;
  • шеф-повар — 46 тыс. грн;
  • крановщик — 37 тыс. грн.

Кому предлагают самые низкие зарплаты

Наименьший уровень оплаты труда сохраняется в вакансиях, не требующих специального образования или профессиональной подготовки.
Для таких работников работодатели в большинстве своем предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8 647 грн.
Речь идет, в частности, о вакансиях дворников, уборщиков, кухонных работников, мойщиков посуды, почтальонов и укладчиков-упаковщиков.
В Службе занятости объясняют, что разница в оплате труда, прежде всего, зависит от уровня квалификации работника, сложности выполняемой работы, профессионального опыта и спроса на конкретную специальность.
По материалам:
Finance.ua
РаботаСредняя зарплата
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