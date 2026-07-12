Можно ли обжаловать ошибки в кредитной истории

Даже если вы вовремя возвращали все долги, банк может отказать в займе из-за некорректных данных в кредитной истории. Чтобы избежать таких ситуаций, следует регулярно проверять кредитный отчет и, при необходимости, обжаловать ложную информацию.
Об этом рассказали специалисты онлайн-платформы по финансовой грамотности «Гаразд».
Что такое кредитная история
Кредитная история — это информация обо всех текущих и оплаченных кредитах заемщика, который показывает, насколько добросовестно и вовремя погашалась задолженность.
Каждый гражданин может раз в год проверить кредитную историю бесплатно.
Почему в кредитной истории могут быть ошибки
Кредитная история еще не обновилась. Информация об уже погашенном кредите иногда обновляется с задержкой, поэтому он некоторое время отображается как активный.
Незакрытая кредитная карта. Долг погашен, но карточный счет не закрыт. Поэтому банк может и далее начислять комиссии.
Осталась небольшая задолженность. К примеру, несколько гривен комиссии или платы за дополнительную услугу, на которые впоследствии начисляется пеня.
Ошибка кредитора или бюро кредитных историй. Некорректные записи могут появиться из-за человеческого фактора или технических сбоев.
Где получить свою кредитную историю
Кредитную историю можно получить у официальных кредитных бюро Украины, в частности:
Шаг 2. Перейдите к разделу «Мой кабинет», выберите «Обжалование» и нажмите кнопку «Новое обращение».
Шаг 3. Укажите причину обращения. Если вы указали причину «Информация по кредиту», выберите кредитора из списка и договор, по которому возникла спорная ситуация.
Шаг 4. В поле «Ваш комментарий» подробно изложите суть проблемы. Если есть документы, подтверждающие вашу позицию, добавьте их через кнопку «Прикрепить файлы».
Шаг 5. Проверьте правильность внесенных данных и отправьте обращение на рассмотрение. Срок его обработки зависит от сложности ситуации и скорости ответа кредитора. Отслеживать ход разбирательства можно в личном кабинете в разделе «Обжалование».
Как не пропустить неточности в кредитной истории:
проверяйте кредитную историю раз в год;
после полного погашения кредита берите справку об отсутствии задолженности;
если больше не пользуетесь кредитной картой — закройте не только долг, но и кредитный счет;