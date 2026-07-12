0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Можно ли обжаловать ошибки в кредитной истории

Личные финансы
13
Ошибки в кредитной истории могут стать причиной отказа в ссуде
Ошибки в кредитной истории могут стать причиной отказа в ссуде, Фото: magnific
Даже если вы вовремя возвращали все долги, банк может отказать в займе из-за некорректных данных в кредитной истории. Чтобы избежать таких ситуаций, следует регулярно проверять кредитный отчет и, при необходимости, обжаловать ложную информацию.
Об этом рассказали специалисты онлайн-платформы по финансовой грамотности «Гаразд».

Что такое кредитная история

Кредитная история — это информация обо всех текущих и оплаченных кредитах заемщика, который показывает, насколько добросовестно и вовремя погашалась задолженность.
Каждый гражданин может раз в год проверить кредитную историю бесплатно.

Почему в кредитной истории могут быть ошибки

Кредитная история еще не обновилась. Информация об уже погашенном кредите иногда обновляется с задержкой, поэтому он некоторое время отображается как активный.
Незакрытая кредитная карта. Долг погашен, но карточный счет не закрыт. Поэтому банк может и далее начислять комиссии.
Осталась небольшая задолженность. К примеру, несколько гривен комиссии или платы за дополнительную услугу, на которые впоследствии начисляется пеня.
Ошибка кредитора или бюро кредитных историй. Некорректные записи могут появиться из-за человеческого фактора или технических сбоев.

Где получить свою кредитную историю

Кредитную историю можно получить у официальных кредитных бюро Украины, в частности:
  • «Первое всеукраинское бюро кредитных историй»
  • «Бюро кредитных историй «Украинское кредитное бюро»
  • «Украинское бюро кредитных историй»
  • «Международное бюро кредитных историй»
  • «Онлайн-бюро кредитных историй»
Получить кредитную историю можно онлайн на сайте или в мобильном приложении, заказать по почте или обратиться лично в бюро кредитных историй.

Как исправить ошибку в кредитной истории

Специалисты привели пример обжалования кредитной истории через украинское бюро кредитных историй.
Шаг 1. Авторизируйтесь в личном кабинете УБКИ.
Авторизируйтесь в личном кабинете УБКИ.
Авторизируйтесь в личном кабинете УБКИ.
Шаг 2. Перейдите к разделу «Мой кабинет», выберите «Обжалование» и нажмите кнопку «Новое обращение».
Выберите «Новое обращение»
Выберите «Новое обращение»
Шаг 3. Укажите причину обращения. Если вы указали причину «Информация по кредиту», выберите кредитора из списка и договор, по которому возникла спорная ситуация.
Выберите причину обращения
Выберите причину обращения
Шаг 4. В поле «Ваш комментарий» подробно изложите суть проблемы. Если есть документы, подтверждающие вашу позицию, добавьте их через кнопку «Прикрепить файлы».
Шаг 5. Проверьте правильность внесенных данных и отправьте обращение на рассмотрение. Срок его обработки зависит от сложности ситуации и скорости ответа кредитора. Отслеживать ход разбирательства можно в личном кабинете в разделе «Обжалование».
Как не пропустить неточности в кредитной истории:
  • проверяйте кредитную историю раз в год;
  • после полного погашения кредита берите справку об отсутствии задолженности;
  • если больше не пользуетесь кредитной картой — закройте не только долг, но и кредитный счет;
  • храните квитанции и документы о погашении долга.
По материалам:
Finance.ua
Кредитная историяПерсональные финансыФинансовые лайфхаки
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems