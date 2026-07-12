Можно ли обжаловать ошибки в кредитной истории Сегодня 12:07 — Личные финансы

Ошибки в кредитной истории могут стать причиной отказа в ссуде, Фото: magnific

Даже если вы вовремя возвращали все долги, банк может отказать в займе из-за некорректных данных в кредитной истории. Чтобы избежать таких ситуаций, следует регулярно проверять кредитный отчет и, при необходимости, обжаловать ложную информацию.

Об этом рассказали специалисты онлайн-платформы по финансовой грамотности «Гаразд».

Что такое кредитная история

Кредитная история — это информация обо всех текущих и оплаченных кредитах заемщика, который показывает, насколько добросовестно и вовремя погашалась задолженность.

Каждый гражданин может раз в год проверить кредитную историю бесплатно.

Почему в кредитной истории могут быть ошибки

Кредитная история еще не обновилась. Информация об уже погашенном кредите иногда обновляется с задержкой, поэтому он некоторое время отображается как активный.

Незакрытая кредитная карта. Долг погашен, но карточный счет не закрыт. Поэтому банк может и далее начислять комиссии. Долг погашен, но карточный счет не закрыт. Поэтому банк может и далее начислять комиссии.

Осталась небольшая задолженность. К примеру, несколько гривен комиссии или платы за дополнительную услугу, на которые впоследствии начисляется пеня.

Ошибка кредитора или бюро кредитных историй. Некорректные записи могут появиться из-за человеческого фактора или технических сбоев.

Где получить свою кредитную историю

Кредитную историю можно получить у официальных кредитных бюро Украины, в частности:

«Первое всеукраинское бюро кредитных историй»

«Бюро кредитных историй «Украинское кредитное бюро»

«Украинское бюро кредитных историй»

«Международное бюро кредитных историй»

«Онлайн-бюро кредитных историй»

Получить кредитную историю можно онлайн на сайте или в мобильном приложении, заказать по почте или обратиться лично в бюро кредитных историй.

Как исправить ошибку в кредитной истории

Специалисты привели пример обжалования кредитной истории через украинское бюро кредитных историй.

Шаг 1. Авторизируйтесь в личном кабинете Авторизируйтесь в личном кабинете УБКИ

Авторизируйтесь в личном кабинете УБКИ.

Шаг 2. Перейдите к разделу «Мой кабинет», выберите «Обжалование» и нажмите кнопку «Новое обращение».

Выберите «Новое обращение»

Шаг 3. Укажите причину обращения. Если вы указали причину «Информация по кредиту», выберите кредитора из списка и договор, по которому возникла спорная ситуация.

Выберите причину обращения

Шаг 4. В поле «Ваш комментарий» подробно изложите суть проблемы. Если есть документы, подтверждающие вашу позицию, добавьте их через кнопку «Прикрепить файлы».

Шаг 5. Проверьте правильность внесенных данных и отправьте обращение на рассмотрение. Срок его обработки зависит от сложности ситуации и скорости ответа кредитора. Отслеживать ход разбирательства можно в личном кабинете в разделе «Обжалование».

Как не пропустить неточности в кредитной истории:

проверяйте кредитную историю раз в год;

после полного погашения кредита берите справку об отсутствии задолженности;

если больше не пользуетесь кредитной картой — закройте не только долг, но и кредитный счет;

храните квитанции и документы о погашении долга.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.