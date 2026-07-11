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Как не потерять деньги во время отпуска: шесть советов для туристов

Личные финансы
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6 правил, которые сохранят ваши деньги в отпуске
6 правил, которые сохранят ваши деньги в отпуске, Фото: magnific
Во время путешествий туристы часто больше рискуют из-за собственной невнимательности, чем из-за действий мошенников. Финансовый эксперт Эндрю Хаггер поделился рекомендациями, которые помогут сэкономить деньги во время отдыха за рубежом.
Об этом пишет The Independent.

Правило 1: Используйте сейф

Специалист советует арендовать сейф в отеле за несколько евро в день и оставлять часть средств, банковские карты и драгоценности в нем. Это гораздо безопаснее, чем весь день держать деньги при себе.

Правило 2: Планируйте ежедневные расходы

Чтобы минимизировать риски, не стоит носить большие суммы наличных денег. Лучше заранее определить приблизительный бюджет в день и брать с собой только необходимую сумму на питание, транспорт, экскурсии и другие расходы. Если мошенники украдут наличные деньги, у вас останется часть бюджета.

Правило 3: Оплачивайте покупки в местной валюте

При расчете картой рекомендуют выбирать списание средств в валюте страны пребывания. Это поможет избежать невыгодной конвертации и скрытых дополнительных затрат. Также перед поездкой стоит уточнить, какие комиссии за международные платежи взимает ваш банк.

Правило 4: Для крупных покупок используйте кредитную карту

Эксперт отмечает, что крупные покупки лучше оплачивать кредитной картой. Это обеспечивает дополнительную защиту покупателя и упрощает возврат средств при отмене услуги или мошенничества со стороны продавца.

Правило 5: Позаботьтесь о безопасном хранении ценностей

Вместо большого кошелька со всеми картами и деньгами выберите компактный, в котором будут только самые необходимые карты и минимальная сумма наличных.
Носите кошелек в скрытом внутреннем кармане одежды или сумки, откуда злоумышленникам будет труднее до него добраться.
Для отдыха у моря или бассейна пригодится водонепроницаемый чехол для документов и денег.

Правило 6: Будьте внимательны при пользовании банкоматами

Перед снятием наличных стоит проверять размер комиссии. Также эксперт рекомендует пользоваться банкоматами, привязанными к банкам. Независимые терминалы в туристических местах часто устанавливают высшие комиссии.
До этого Finance.ua отмечал, что в сезон летних отпусков люди покидают свои дома без присмотра на несколько дней или даже недель. В этот период возрастает риск квартирных краж, поэтому специалисты рекомендуют заблаговременно позаботиться о защите жилья и принять меры, которые помогут обезопасить имущество от злоумышленников.
Больше подробностей здесь: Как защитить квартиру от воров во время отпуска
По материалам:
Finance.ua
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