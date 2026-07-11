Стресс-тест личного бюджета: как проверить, хватит ли вам сбережений в случае утраты дохода Сегодня 12:08 — Личные финансы

Стресс-тест личного бюджета: что будет с деньгами, если доход исчезнет на 2-3 месяца, Фото: magnific

В жизни случаются ситуации, которые могут оказать значительное влияние на финансовое состояние человека: потеря работы, болезнь или другие непредвиденные обстоятельства. Именно поэтому следует периодически оценивать свою готовность к таким случаям и проверять, хватит ли накоплений для покрытия базовых затрат.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Как провести «стресс-тест» личного бюджета

Для начала необходимо определить, на сколько месяцев хватит ваших сбережений, если основной источник дохода исчезнет.

Для оценки достаточно подсчитать сумму ежемесячных обязательных расходов. Например:

аренда с коммунальными услугами — 8 тыс. грн;

продукты питания — 10 тыс. грн;

транспорт — 2 тыс. грн;

лекарства и другие необходимые расходы — 5 тыс. грн.

Следовательно, если семья тратит около 25 тыс. грн. в месяц, то резерв в 75 тыс. грн. позволит покрывать базовые потребности примерно в течение трех месяцев без дополнительных доходов.

Оцените, какие издержки можно временно уменьшить без существенного ухудшения уровня жизни.

Также убедитесь, что у вас есть резерв денег, которым в случае необходимости можно быстро воспользоваться.

Как начать накапливать средства

Эксперты рекомендуют постепенно формировать финансовую подушку, которая будет покрывать от трех до шести месяцев обязательные расходы.

Если финансового резерва пока нет, следует начать с небольших шагов:

проанализируйте свои обязательные издержки;

определите сумму, которую реально можете откладывать ежемесячно. По возможности формируйте взносы с каждого дохода: от 10% до 20% в резервный фонд. Делайте пополнение всякий раз, как только получаете доход;

автоматизируйте накопления через банковское приложение;

регулярно просматривайте бюджет и корректируйте расходы.

Следует также позаботиться о безопасности своих сбережений. При выборе банка убедитесь, что он участник Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Во время действия военного положения и еще в течение трех месяцев после завершения Фонд возмещает 100% суммы вклада вместе с начисленными процентами в случае вывода банка с рынка.

После истечения трех месяцев со дня прекращения военного положения Фонд будет гарантировать возмещение средств в размере вклада, но не более 600 тысяч гривен.

Сколько сбережений нужно иметь в разном возрасте

До этого Finance.ua отмечал , что финансовую подушку следует формировать еще с 20 лет, ведь именно тогда закладываются базовые финансовые привычки.

Финансовые эксперты рекомендуют ориентироваться на такой уровень сбережений:

до 30 лет — сумма, эквивалентная годовому доходу;

до 40 лет — три годовых зарплаты;

до 50 лет — пять годовых доходов;

до 60 лет — семь годовых доходов.

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