Кадровый кризис: каких специалистов наиболее активно ищут работодатели Сегодня 10:19 — Личные финансы

В Украине вакансий почти вдвое больше, чем безработных, Фото: magnific

Спрос на работников в Украине значительно превышает предложение. В среднем на одного зарегистрированного соискателя приходится почти две открытые вакансии. Острый дефицит кадров сохраняется среди представителей рабочих профессий.

Об этом рассказали в Государственной службе занятости в комментарии «РБК-Украина».

В каких регионах больше всего предложений работы

Как свидетельствуют данные по состоянию на конец июня, 93 тысячи граждан были официально зарегистрированы как безработные.

Больше всего работу ищут жители Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Львовской областей.

На «Едином портале вакансий», который объединяет базы Государственной службы занятости и ведущих сайтов по трудоустройству, в конце июня было доступно около 235 тысяч вакансий.

Больше всего предложений традиционно зафиксировано в Киеве, где сосредоточена почти треть всех объявлений.

Также высокий спрос на работников наблюдается в:

Львовской обл. — 20,9 тысячи вакансий;

Днепропетровской обл. — 17,8 тысячи;

Киевской обл. — 15,5 тысячи;

Одесской обл. — 13,7 тысячи;

Харьковской обл. — 10,5 тысячи.

В среднем на одного зарегистрированного безработного сейчас приходится почти две вакансии, а нехватка кадров оценивается примерно в 88 тысяч работников.

Каких специалистов больше всего недостает

Квалифицированные работники остаются одними из самых востребованных специалистов в Украине.

В первую очередь работодатели ищут электромонтеров, слесарей, сантехников, электриков, монтеров колеи, слесарей аварийно-восстановительных работ, сварщиков, электрогазосварщиков, автослесарей и водителей.

Как пояснили в Службе занятости, дисбаланс на рынке труда в значительной степени вызван внутренней миграцией населения и перемещением предприятий.

Поэтому спрос на работников растет в более безопасных регионах, тогда как в прифронтовых областях экономическая активность остается ниже.

Ранее Finance.ua писал , что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.

Среди видов экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 76 997 грн.

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