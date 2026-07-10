В Раде предлагают увеличить размер и продолжительность выплат по безработице Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Предлагается увеличить максимальную продолжительность выплаты пособия по безработице и его максимальный размер.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует депутатам принять за основу законопроект № 14096. Документ предусматривает внесение изменений в законодательство в сфере общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и занятости населения.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Законопроект предлагает возобновить полномочия правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы относительно согласования и одобрения его бюджета.

Кроме того, документ предусматривает увеличение максимальной продолжительности выплаты пособия по безработице до 180 календарных дней, а также повышение его максимального размера до 150% минимальной заработной платы, установленной законом по состоянию на 1 января соответствующего календарного года.

Что предусматривает законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что его главной целью является восстановление полномочий правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы по согласованию и одобрению годового бюджета Фонда.

По мнению инициаторов документа, это позволит более эффективно контролировать распределение средств, обеспечить их более сбалансированное использование и направлять больше финансирования непосредственно на страховые выплаты безработным.

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В пояснительной записке отмечается, что до введения военного положения именно правление Фонда рассматривало и одобряло проект его бюджета перед представлением на утверждение Кабинета Министров. Однако в 2022 году законодательство изменили, и правительство получило право утверждать бюджет Фонда без согласования с его правлением.

Как изменилась структура расходов Фонда

Авторы законопроекта считают, что действующий подход привел к изменению структуры расходов Фонда. В частности, по их данным, за последние два года в государственный бюджет было направлено 15 млрд грн средств Фонда, тогда как все большее финансирование использовалось на грантовые программы, поддержку предпринимательства и различные компенсации работодателям.

В то же время на выплату пособия по безработице и пособия в 2024 году было направлено только 2,1 млрд грн, что составило 7,6% всех доходов Фонда.

Какие изменения предлагают для пособия по безработице

Отдельный блок изменений касается размера и продолжительности выплаты пособия по безработице. После законодательных изменений 2022 года максимальный срок выплаты пособия был сокращен до 90 календарных дней, а его максимальный размер ограничен размером минимальной заработной платы.

По мнению инициаторов законопроекта, действующие ограничения уже не отвечают социальным потребностям.

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Поэтому предлагается увеличить максимальную продолжительность выплаты пособия по безработице до 180 календарных дней, а его максимальный размер до 150% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Как отмечают авторы документа, такие изменения должны усилить социальную защиту безработных, обеспечить более справедливый размер пособия для лиц, которые до потери работы получали более высокую заработную плату и платили большие страховые взносы.

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