Во время войны доля женщин среди безработных в Украине выросла до 81% Сегодня 09:14 — Личные финансы

Доля женщин среди безработных выросла с 55% до 81%.

Во время полномасштабной войны доля женщин среди безработных в Украине выросла до 81%.

Об этом рассказал заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Если к началу полномасштабной войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%», — отметил Павленко.

Для женщин действует программа овладения новыми профессиями

По словам чиновника, с 2025 года в Украине реализуется экспериментальный проект, позволяющий женщинам получить профессии, традиционно считавшиеся мужскими.

«Согласно условиям программы, обучение осуществляется по 31 профессии. Обязательным условием является трудоустройство женщин после завершения обучения», — сообщил Павленко.

С начала 2026 года на обучение в рамках этой программы было направлено 402 женщины.

В то же время Павленко сообщил, что «в Украине расчет данных по уровню безработицы населения осуществляется Государственной службой статистки Украины на основании обследований рабочей силы». Но начиная с 2022 года результаты соответствующего обследования органами статистики не обнародуются.

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«По последним обнародованным данным, в 2021 году уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) среди населения в возрасте 15−70 лет составлял 9,9% рабочей силы», — сообщил чиновник ГЦЗ.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики писал , что среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составляла 28 885 грн. У мужчин — 33 798 грн, а у женщин — 24 791 грн. Разница составляет около 10 тыс. грн. Наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами наблюдался в областях:

47,1% - искусства, спорта, развлечений и отдыха;

38,7% - финансовой и страховой деятельности;



37,8% - информации и телекоммуникаций.



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