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Во время войны доля женщин среди безработных в Украине выросла до 81%

Личные финансы
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Доля женщин среди безработных выросла с 55% до 81%.
Доля женщин среди безработных выросла с 55% до 81%.
Во время полномасштабной войны доля женщин среди безработных в Украине выросла до 81%.
Об этом рассказал заместитель директора Государственного центра занятости (ГЦЗ) Станислав Павленко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Если к началу полномасштабной войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%», — отметил Павленко.
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Для женщин действует программа овладения новыми профессиями

По словам чиновника, с 2025 года в Украине реализуется экспериментальный проект, позволяющий женщинам получить профессии, традиционно считавшиеся мужскими.
«Согласно условиям программы, обучение осуществляется по 31 профессии. Обязательным условием является трудоустройство женщин после завершения обучения», — сообщил Павленко.
С начала 2026 года на обучение в рамках этой программы было направлено 402 женщины.
В то же время Павленко сообщил, что «в Украине расчет данных по уровню безработицы населения осуществляется Государственной службой статистки Украины на основании обследований рабочей силы». Но начиная с 2022 года результаты соответствующего обследования органами статистики не обнародуются.
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«По последним обнародованным данным, в 2021 году уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) среди населения в возрасте 15−70 лет составлял 9,9% рабочей силы», — сообщил чиновник ГЦЗ.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики писал, что среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составляла 28 885 грн. У мужчин — 33 798 грн, а у женщин — 24 791 грн. Разница составляет около 10 тыс. грн. Наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами наблюдался в областях:
  • 47,1% - искусства, спорта, развлечений и отдыха;
  • 38,7% - финансовой и страховой деятельности;
  • 37,8% - информации и телекоммуникаций.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
РаботаРынок труда
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