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Обязательная индексация зарплат: когда пересчитают оклады

Личные финансы
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Обязательная индексация зарплат: когда пересчитают оклады
Обязательная индексация зарплат: когда пересчитают оклады
В Украине уже третий год снова действует обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы.
Впервые в 2026 году все экономические условия для индексации были соблюдены в июне, но перерасчет будет и в июле.
Но рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится — суммы такой индексации больше похожи на «символические», чуть выше 100 грн.
Фактический рост окладов зависит от показателей ежемесячной инфляции, а для расчета суммы индексации используется значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, объяснила эксперт по кадровым и налоговым вопросам профильного издания Factor Лилия Ушакова.

Индексация зарплат в июле:

В 2026 году прожиточный минимум составляет 3328 грн. Все, что выше этого уровня, индексации не подлежит.
Сама индексация зарплаты в 2026 году проводится, когда инфляция, исчисленная нарастающим итогом (общее изменение цен за определенный период), превышает порог в 3%, то есть индекс составляет 103 и больше. А фактический размер повышения также зависит от того, когда в последний раз менялась зарплата сотрудника — именно так определяется период, за который нужно учесть инфляцию.
Так, в зависимости от даты последнего пересмотра определяется еще один важный показатель — т.н. базовый месяц. Например, если в 2026 году:
  • зарплата по должности сотрудника не повышалась — базовым месяцем будет январь-2026;
  • зарплата повышалась — месяц последнего повышения оклада.
Поскольку право на индексацию возникает только после превышения индекса 103 в июле 2026 года, право на индексацию получат только сотрудники с базовыми месяцами январем и февралем. В случае если такой сотрудник отработает весь июль (с полной занятостью), он получит повышение зарплаты на:
  • 139,78 грн — если оклад в 2026 году вообще не повышался;
  • 103,17 грн — если оклад повышался в феврале.
Те, кому уже повышали зарплаты в марте и позже, прибавки вообще не получат. Также суммы будут меньше у тех, кто отработает не весь июль или у него неполное рабочее время — выплата в таком случае будет производиться пропорционально занятости.

Обязательная индексация зарплат

  • Индексации подлежат только постоянные доходы в гривне.
  • Разовые выплаты, а также доплаты, рассчитанные на основе средней зарплаты, не индексируются.
  • Базовый месяц определяется не по конкретному сотруднику, а по должности, для которой проводится или не проводится повышение оклада.
  • Если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени или отработал месяц не полностью, сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени, но выплачивается пропорционально отработанному.

Справка Finance.ua

  • По состоянию на 16 июня 2026 года средняя зарплата в Киеве — 35 тысяч гривен. Это на 17% больше, если сравнивать с июнем 2025 года. Согласно графику, наибольший рост зарплат был у менеджеров по продаже недвижимости, операционных и финансовых директоров. У первых повысилась почти на 20% и сейчас составляет сейчас 90 тыс. грн.
  • Работодатели начали получать официальные письма от Инспекции по труду и занятости населения через «замороженные» на одном уровне зарплаты в 2026 году.
По материалам:
Обозреватель
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