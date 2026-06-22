Обязательная индексация зарплат: когда пересчитают оклады
Индексация зарплат в июле:
- зарплата по должности сотрудника не повышалась — базовым месяцем будет январь-2026;
- зарплата повышалась — месяц последнего повышения оклада.
- 139,78 грн — если оклад в 2026 году вообще не повышался;
- 103,17 грн — если оклад повышался в феврале.
Обязательная индексация зарплат
- Индексации подлежат только постоянные доходы в гривне.
- Разовые выплаты, а также доплаты, рассчитанные на основе средней зарплаты, не индексируются.
- Базовый месяц определяется не по конкретному сотруднику, а по должности, для которой проводится или не проводится повышение оклада.
- Если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени или отработал месяц не полностью, сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени, но выплачивается пропорционально отработанному.
Справка Finance.ua
- По состоянию на 16 июня 2026 года средняя зарплата в Киеве — 35 тысяч гривен. Это на 17% больше, если сравнивать с июнем 2025 года. Согласно графику, наибольший рост зарплат был у менеджеров по продаже недвижимости, операционных и финансовых директоров. У первых повысилась почти на 20% и сейчас составляет сейчас 90 тыс. грн.
- Работодатели начали получать официальные письма от Инспекции по труду и занятости населения через «замороженные» на одном уровне зарплаты в 2026 году.
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