Обязательная индексация зарплат: когда пересчитают оклады Сегодня 08:00 — Личные финансы

Обязательная индексация зарплат: когда пересчитают оклады

В Украине уже третий год снова действует обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы.

Впервые в 2026 году все экономические условия для индексации были соблюдены в июне, но перерасчет будет и в июле.

Но рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится — суммы такой индексации больше похожи на «символические», чуть выше 100 грн.

значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, объяснила эксперт по кадровым и налоговым вопросам профильного издания Фактический рост окладов зависит от показателей ежемесячной инфляции, а для расчета суммы индексации используетсязначение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, объяснила эксперт по кадровым и налоговым вопросам профильного издания Factor Лилия Ушакова.

Индексация зарплат в июле:

В 2026 году прожиточный минимум составляет 3328 грн. Все, что выше этого уровня, индексации не подлежит.

Сама индексация зарплаты в 2026 году проводится, когда инфляция, исчисленная нарастающим итогом (общее изменение цен за определенный период), превышает порог в 3%, то есть индекс составляет 103 и больше. А фактический размер повышения также зависит от того, когда в последний раз менялась зарплата сотрудника — именно так определяется период, за который нужно учесть инфляцию.

Так, в зависимости от даты последнего пересмотра определяется еще один важный показатель — т.н. базовый месяц. Например, если в 2026 году:

зарплата по должности сотрудника не повышалась — базовым месяцем будет январь-2026;

— базовым месяцем будет январь-2026; зарплата повышалась — месяц последнего повышения оклада.

Поскольку право на индексацию возникает только после превышения индекса 103 в июле 2026 года, право на индексацию получат только сотрудники с базовыми месяцами январем и февралем. В случае если такой сотрудник отработает весь июль (с полной занятостью), он получит повышение зарплаты на:

139,78 грн — если оклад в 2026 году вообще не повышался;

— если оклад в 2026 году вообще не повышался; 103,17 грн — если оклад повышался в феврале.

Те, кому уже повышали зарплаты в марте и позже, прибавки вообще не получат. Также суммы будут меньше у тех, кто отработает не весь июль или у него неполное рабочее время — выплата в таком случае будет производиться пропорционально занятости.

Обязательная индексация зарплат

Индексации подлежат только постоянные доходы в гривне .

. Разовые выплаты, а также доплаты, рассчитанные на основе средней зарплаты, не индексируются.

Базовый месяц определяется не по конкретному сотруднику, а по должности , для которой проводится или не проводится повышение оклада.

определяется не по конкретному сотруднику, а , для которой проводится или не проводится повышение оклада. Если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени или отработал месяц не полностью, сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени, но выплачивается пропорционально отработанному.

Справка Finance.ua

По состоянию на 16 июня 2026 года средняя зарплата в Киеве — 35 тысяч гривен. Это на 17% больше, если сравнивать с июнем 2025 года. Согласно графику, наибольший рост зарплат был у менеджеров по продаже недвижимости, операционных и финансовых директоров. У первых повысилась почти на 20% и сейчас составляет сейчас 90 тыс. грн.

Работодатели начали получать официальные письма от Инспекции по труду и занятости населения через «замороженные» на одном уровне зарплаты в 2026 году.

Обозреватель По материалам:

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