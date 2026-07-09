Львовская мэрия взыскала с застройщика 9 млн грн паевого взноса Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Львовская мэрия взыскала с застройщика 9 млн грн паевого взноса

Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы прокуратуры и департамента экономического развития Львовского горсовета и обязал местного застройщика ООО «Львовская инвестиционная компания» возместить более 9 млн грн безосновательно сохранных средств долевого участия.

Об этом в среду, 8 июля, сообщили в областной прокуратуре.

Еще в начале 2025 года прокуратура и ЛГС обратились с иском в суд на ООО «Львовская инвестиционная компания» о взыскании 11,6 млн грн. Иск мотивировали тем, что при строительстве многоквартирных жилых домов № 1, № 2, № 3 на ул. Малоголосковский застройщик не выполнил своего обязательства поучаствовать в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры и перечислить деньги в местный бюджет. Жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2022 году.

Хозяйственный суд Львовской области в мае 2025 года удовлетворил иск частично — постановил взыскать с застройщика 6,2 млн грн безосновательно сохраненных средств долевого участия.

На это решение прокуратура и Львовский горсовет подали апелляционные жалобы. Западный апелляционный хозяйственный суд учел аргументы истцов и постановил взыскать с общества более 9 млн. грн.

По данным YouControl, ООО «Львовская инвестиционная компания» зарегистрировано более 22 лет назад. Владельцами строительной фирмы депутат Львовского горсовета от «Европейской солидарности» Назарий Бербека и бизнесмен Тарас Дидык.

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