Куда экспортировали из Украины больше всего: Топ-3 импортера
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
- Китай — $13,9 млрд,
- Польша — $4,7 млрд,
- Германия — $3,2 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $2,4 млрд,
- Турцию — на $1,8 млрд
- Италию — на $1,3 млрд.
- машины, оборудование и транспорт — $21,3 млрд
- топливно-энергетические — $7,4 млрд
- продукция химической промышленности — $6,9 млрд
- продовольственные товары — $12,5 млрд
- металлы и изделия из них — $2,2 млрд
- машины, оборудование и транспорт — $1,8 млрд
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