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Куда экспортировали из Украины больше всего: Топ-3 импортера

Казна и Политика
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Куда экспортировали из Украины больше всего: Топ-3 импортера
Куда экспортировали из Украины больше всего: Топ-3 импортера
За шесть месяцев 2026 года товарооборот Украины составил $70,3 млрд.
В январе-июне 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $49,3 млрд, а экспортировали — на $21 млрд.
При этом облагаемый налогом импорт составил $34,6 млрд, что составляет 70% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июне 2026 года составила 0,58 долл./кг.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

  • Китай — $13,9 млрд,
  • Польша — $4,7 млрд,
  • Германия — $3,2 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польшу — на $2,4 млрд,
  • Турцию — на $1,8 млрд
  • Италию — на $1,3 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-июне 2026 года товаров 72% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $21,3 млрд
При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 120,6 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $7,4 млрд
При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 148,3 млрд грн, что составляет 34% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $6,9 млрд
Ари таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 56,8 млрд грн, что составляет 13% поступлений таможенных платежей.
ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $12,5 млрд
  • металлы и изделия из них — $2,2 млрд
  • машины, оборудование и транспорт — $1,8 млрд
В январе-июне 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 802,3 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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