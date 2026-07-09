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Кабмин выделит более 3 млрд гривен на восстановление Вишневого

Казна и Политика
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Более 90 домов в Вишневом не подлежат восстановлению. Фото: Киевская ОВА
Более 90 домов в Вишневом не подлежат восстановлению. Фото: Киевская ОВА
Кабинет Министров поручил ответственным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении 3,04 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на поддержку общины Вишневого в Киевской области для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

На что направят средства

«Средства будут направлены на выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, восстановление уничтоженного жилья, капитальный ремонт многоэтажек, а также восстановление инженерных сетей», — прокомментировала решение правительства Свириденко.

Что известно о последствиях удара по Вишневому

В ночь на 6 июля россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, использовав рекордные 419 средств воздушного нападения (68 ракет и 351 БпЛА). От российской атаки в ночь на 6 июля больше всего в Киевской области пострадало Вишневое.
В результате попаданий и многочисленных пожаров уничтожена застройка на пяти улицах. В зоне поражения оказались более 200 частных домов, значительная часть из которых получила повреждения или была разрушена. Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов спасатели проводили эвакуацию жителей.
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Предварительное обследование показало, что повреждения получили 253 частных и 27 многоквартирных домов. В многоэтажках выбиты 1692 окна, а еще 65 обращений поступило от представителей бизнеса, чье имущество пострадало из-за атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.
Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Лиховой заявил, что объект, где произошли взрывы, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины.
По материалам:
Finance.ua
КабминСвириденко
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