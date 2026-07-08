Количество выявленных таможенниками нарушений за 6 мес. возросло на 23% Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Таможенные органы за январь-июнь 2026 года выявили более 6 тыс. нарушений таможенных правил общим объемом 2,5 млрд грн, что превышает количественный показатель аналогичного периода прошлого года на 23%.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Государственной таможенной службы Украины (ГТС).

По 2437 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на 352 млн. грн. В частности, изъято промышленных товаров на 254 млн грн, продовольственных товаров на 58 млн грн, транспортных средств более чем на 35 млн грн, а также валюты на 5 млн грн.

Отмечается, что по 562 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применены штрафы на 17 млн ​​грн, в Госбюджет взыскано 29 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

В ГТС добавили, что на рассмотрение в суд таможнями передано 3458 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,9 млрд. грн. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 5,3 млрд грн.

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