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Количество выявленных таможенниками нарушений за 6 мес. возросло на 23%

Казна и Политика
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Таможенные органы за январь-июнь 2026 года выявили более 6 тыс. нарушений таможенных правил общим объемом 2,5 млрд грн, что превышает количественный показатель аналогичного периода прошлого года на 23%.
Об этом сообщается в телеграмм-канале Государственной таможенной службы Украины (ГТС).
По 2437 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на 352 млн. грн. В частности, изъято промышленных товаров на 254 млн грн, продовольственных товаров на 58 млн грн, транспортных средств более чем на 35 млн грн, а также валюты на 5 млн грн.
Отмечается, что по 562 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применены штрафы на 17 млн ​​грн, в Госбюджет взыскано 29 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.
В ГТС добавили, что на рассмотрение в суд таможнями передано 3458 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 1,9 млрд. грн. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 5,3 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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