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Бизнес сомневается, что Украина вступит в ЕС до 2030 года

Казна и Политика
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Бизнес видит плохую защищенность при вступлении в Евросоюз.
Бизнес видит плохую защищенность при вступлении в Евросоюз.
Большинство представителей бизнес-ассоциаций считают, что Украина вряд ли станет членом Европейского Союза к 2030 году.
Об этом они говорили на форуме «Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы», который прошел при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE), сообщает Финансовый клуб.

Украина выполнила значительную часть подготовительной работы

Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк подчеркивает, что Украина уже очень многое сделала для сближения с ЕС.
«Украина уже проделала домашнюю работу. У нас есть региональная стратегия. Каждый регион и каждая община имеют свою утвержденную стратегию развития. Государство внедрило качественное планирование на трех уровнях. Финансирование проектов стало прозрачным и доступным на сайтах территориальных общин. Ведь каждая община должна знать, что происходит со всеми ее коммунальными предприятиями», — считает она.

Финансовый сектор реформируется быстрее европейских институтов

Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что финансовый сектор Украины, как банковский, так и небанковский, даже с опережением реформируется в соответствии с европейским законодательством.
Он призвал даже замедлить темп, потому что европейские финансовые институты не так быстры.
Негодование депутатов и бизнеса вызывают разговоры, что Украину планируют пустить в ЕС без права голоса. Почему, когда недавно присоединяли другие страны, у них не предлагали забрать право голоса? — возмущался Даниил Гетманцев.

Прогноз относительно сроков вступления

Бизнес видит плохую защищенность при вступлении в Евросоюз.
«Каждая страна, когда вступала в ЕС, защищала свой бизнес, и нам нужно это делать гораздо активнее», — призвал вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе.
«Мы до 2030 года не вступим в ЕС, — уверен первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран. — Наша экономика слишком большая и обвалит их рынки. Их рынки очень хрупкие и держатся на ниточках. Потому они стараются нас не допустить».
По материалам:
Фінансовий клуб
УкраинаЕС
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