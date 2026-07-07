Критерии определения предприятий критически важными для отрасли строительства: что изменилось Сегодня 15:24 — Казна и Политика

Критерии определения предприятий критически важными для отрасли строительства: что изменилось

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины информирует об обновлении критериев, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования национальной экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Что дают изменения

Эти изменения призваны оптимизировать процесс бронирования военнообязанных работников и обеспечить бесперебойную работу компаний, непосредственно вовлеченных в восстановление страны, защиту критической инфраструктуры и ликвидацию последствий вооруженной агрессии.

Что изменилось непосредственно в процедуре бронирования

С 1 сентября для военнообязанных работников, которых работодатель включает в соответствующие списки и которым раньше необходимо было выплачивать заработную плату не менее 2,5 минимальной зарплаты, такой коэффициент составляет 3. То есть, 8 647 грн * 3 = 25 941 грн.

Работодатели должны не только контролировать соблюдение % бронирования, но и обязаны в течение 10 рабочих дней со дня превышения ограничения количества забронированных работников аннулировать такое бронирование.

Нарушение лимитов бронирования является основанием для отмены статуса «критического предприятия»

Предприятия, учреждения, организации, местонахождение которых и место осуществления деятельности расположены на территории возможных боевых действий, территории активных боевых действий, временно оккупированной российской федерацией территории Украины, включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, боевых действий, дату завершения боевых действий, дату завершения временной оккупации должны соблюдаться условия по заработной плате с коэффициентом 2,5.

С полным текстом Постановления и соответствующими изменениями можно ознакомиться по ссылке

Обновлены отраслевые критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области строительства в особый период.

Главные изменения и ключевые критерии

Для сектора восстановления: Особое внимание уделяется предприятиям, выполняющим государственные контракты в сфере строительства защитных сооружений, восстановлению поврежденных объектов критической и социальной инфраструктуры, а также предприятиям, обеспечивающим логистику и эксплуатационное содержание дорог.

Что изменилось

Для сферы строительства, ремонтов и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения предприятия должны иметь 2 и более соответствующих действующих договоров, срок действия которых составляет не менее 6 месяцев от даты обращения и подтвердить их выполнение письмами заказчика, датированными не позднее чем за 30 календарных дней до даты обращения, с указанием информации об отсутствии нарушений условий соответствующих договоров.

Для сферы строительства предприятия, выполняющих работы по новому строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, техническому переоснащению (модернизации), объектам в определенных сферах инфраструктуры теперь должны иметь количество застрахованных лиц, которым начислена заработная плата за последний отчетный период (календарный месяц), не менее 20 человек;

определен четкий перечень документов, подтверждающих выполнение работ в сфере строительства с определенным классом последствий и способ подтверждения выполнения таких работ в предыдущих годах.

Для сферы проектирования теперь введен критерий относительно продолжительности трудоустройства исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, который составляет не менее 6 месяцев до даты обращения и установлен четкий перечень документов, подтверждающий выполнение таких работ / предоставление соответствующих услуг.

Предусмотрены новые критерии для предприятий:

выполняют работы/предоставляют услуги в сфере защиты объектов критической инфраструктуры и работают со Службами восстановления в областях;

выполняют работы / предоставляют услуги в отношении пунктов пропуска через государственную границу и работают со Службами восстановления в областях.

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