Критерии определения предприятий критически важными для отрасли строительства: что изменилось

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украиныинформируетоб обновлении критериев, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования национальной экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Что дают изменения
Эти изменения призваны оптимизировать процесс бронирования военнообязанных работников и обеспечить бесперебойную работу компаний, непосредственно вовлеченных в восстановление страны, защиту критической инфраструктуры и ликвидацию последствий вооруженной агрессии.
Что изменилось непосредственно в процедуре бронирования
С 1 сентября для военнообязанных работников, которых работодатель включает в соответствующие списки и которым раньше необходимо было выплачивать заработную плату не менее 2,5 минимальной зарплаты, такой коэффициент составляет 3. То есть, 8 647 грн * 3 = 25 941 грн.
Работодатели должны не только контролировать соблюдение % бронирования, но и обязаны в течение 10 рабочих дней со дня превышения ограничения количества забронированных работников аннулировать такое бронирование.
Нарушение лимитов бронирования является основанием для отмены статуса «критического предприятия»
Предприятия, учреждения, организации, местонахождение которых и место осуществления деятельности расположены на территории возможных боевых действий, территории активных боевых действий, временно оккупированной российской федерацией территории Украины, включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, боевых действий, дату завершения боевых действий, дату завершения временной оккупации должны соблюдаться условия по заработной плате с коэффициентом 2,5.
С полным текстом Постановления и соответствующими изменениями можно ознакомиться по ссылке.
Обновлены отраслевые критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области строительства в особый период.
Главные изменения и ключевые критерии
Для сектора восстановления: Особое внимание уделяется предприятиям, выполняющим государственные контракты в сфере строительства защитных сооружений, восстановлению поврежденных объектов критической и социальной инфраструктуры, а также предприятиям, обеспечивающим логистику и эксплуатационное содержание дорог.
Что изменилось
Для сферы строительства, ремонтов и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения предприятия должны иметь 2 и более соответствующих действующих договоров, срок действия которых составляет не менее 6 месяцев от даты обращения и подтвердить их выполнение письмами заказчика, датированными не позднее чем за 30 календарных дней до даты обращения, с указанием информации об отсутствии нарушений условий соответствующих договоров.
Для сферы строительства предприятия, выполняющих работы по новому строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту, техническому переоснащению (модернизации), объектам в определенных сферах инфраструктуры теперь должны иметь количество застрахованных лиц, которым начислена заработная плата за последний отчетный период (календарный месяц), не менее 20 человек;
определен четкий перечень документов, подтверждающих выполнение работ в сфере строительства с определенным классом последствий и способ подтверждения выполнения таких работ в предыдущих годах.
Для сферы проектирования теперь введен критерий относительно продолжительности трудоустройства исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, который составляет не менее 6 месяцев до даты обращения и установлен четкий перечень документов, подтверждающий выполнение таких работ / предоставление соответствующих услуг.
Предусмотрены новые критерии для предприятий:
выполняют работы/предоставляют услуги в сфере защиты объектов критической инфраструктуры и работают со Службами восстановления в областях;
выполняют работы / предоставляют услуги в отношении пунктов пропуска через государственную границу и работают со Службами восстановления в областях.