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В Польше раскрыли объем военной помощи Украине с 2022 года

Казна и Политика
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С 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на сумму более 16 млрд злотых (3,7 млрд евро). Большая часть вооружения была передана в 2022—2023 годах во времена предыдущего польского правительства.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Delo.ua со ссылкой на RMF24.
По словам министра, в 2022—2023 годах стоимость военной помощи Украине составила 14,9 млрд злотых (3,8 млрд долларов или 3,4 млрд евро).
В то же время с 2024 года и по сей день объем переданной помощи оценивается в 1,55 млрд злотых (около 398 млн долларов или 350 млн евро).

Какое вооружение Польша передала Украине

В перечень переданного Украине вооружения и военной техники вошли:
  • танки Т72, ПТ-91 и Leopard 2A4;
  • боевые машины пехоты Rosomak;
  • БРДМ и BWP-1;
  • артиллерийское оборудование: АГС КРАБ, 2С1 «Гвоздика», БМ21, 120-мм и 60-мм минометы;
  • беспилотные летательные аппараты Warmate и FlyEye;
  • самолеты МиГ-29;
  • вертолеты Ми-24;
  • ЗРК WEGA С-200;
  • беспилотный комплекс Scan Eagle;
  • ракетные снаряды;
  • авиационные бомбы;
  • противотанковые управляемые ракеты;
  • снаряды от гранатометов,
  • аппаратура, комплектующие и запасные части для авиационной и бронированной техники и зенитных систем NEWA;
  • танковые боеприпасы;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • минометные боеприпасы;
  • индивидуальное оборудование солдат.

Польша подтвердила передачу ракет PAC-3

«Это были времена наших предшественников. Сегодня они не хотят вспоминать, что передали это оборудование. Я не только напомню им об этом, но и буду защищать их в этих решениях», — сказал Косиняк-Камыш, подчеркнув, что помощь Украине — это «наша стратегическая задача».
Он также подтвердил, что Польша передала Украине ракеты PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Именно информация об этих поставках стала одной из причин рассекречивания данных о польской военной помощи Украине.
При этом Косиняк-Камыш возразил, что переданную Украине технику не использовали польские военные, ведь она якобы была старая и ненужная: «Нет такой техники, которая не использовалась бы, потому что даже танки более старых модификаций, такие как Т-72 и ПТ-91, до сих пор используются для обучения наших солдат».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить информацию о военной помощи Украине, предоставленную в 2022—2026 годах, а также провести проверку возможного разглашения государственной тайны.
По материалам:
Діло
Польша
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