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Около 10 тысяч новых налогоплательщиков за 5 месяцев: показатели Киевщины

Казна и Политика
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Около 10 тысяч новых налогоплательщиков за 5 месяцев: показатели Киевщины
Около 10 тысяч новых налогоплательщиков за 5 месяцев: показатели Киевщины
В Киевской области работают более 233 тысяч субъектов хозяйствования, только за пять месяцев этого года зарегистрировано почти 10 тысяч новых налогоплательщиков, а объем прямых иностранных инвестиций достигает 2,7 млрд долларов США.
Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник во время экономического форума «Industrial Evolution: производство включает экономику», передает Хроникерс.
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По его словам, в Киевской области особое внимание уделяют развитию производства и индустриальных парков.
«Именно производство создает добавленную стоимость, рабочие места, наполняет бюджеты общин и формирует экономическую устойчивость государства. Сегодня в Киевской области уже функционирует крупнейшая сеть индустриальных парков в Украине — 17 официально зарегистрированных площадок», — сказал Николай Калашник.
Глава КОВА также добавил, что Киевщина делает ставку на развитие технического образования, профессиональную подготовку молодежи и переквалификацию специалистов. Бизнес готов создавать новые рабочие места и расширять производства, но рынок все больше нуждается в квалифицированных кадрах.
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«Наша задача — чтобы молодые люди видели перспективу в современных технических профессиях, получали качественные знания и могли реализовывать свой потенциал именно в Украине», — подытожил он.
По материалам:
Finance.ua
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