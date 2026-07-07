Около 10 тысяч новых налогоплательщиков за 5 месяцев: показатели Киевщины Сегодня 10:19 — Казна и Политика

Около 10 тысяч новых налогоплательщиков за 5 месяцев: показатели Киевщины

В Киевской области работают более 233 тысяч субъектов хозяйствования, только за пять месяцев этого года зарегистрировано почти 10 тысяч новых налогоплательщиков, а объем прямых иностранных инвестиций достигает 2,7 млрд долларов США.

Об этом сообщил глава КОВА Николай Калашник во время экономического форума «Industrial Evolution: производство включает экономику», передает Хроникерс.

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По его словам, в Киевской области особое внимание уделяют развитию производства и индустриальных парков.

«Именно производство создает добавленную стоимость, рабочие места, наполняет бюджеты общин и формирует экономическую устойчивость государства. Сегодня в Киевской области уже функционирует крупнейшая сеть индустриальных парков в Украине — 17 официально зарегистрированных площадок», — сказал Николай Калашник.

Глава КОВА также добавил, что Киевщина делает ставку на развитие технического образования, профессиональную подготовку молодежи и переквалификацию специалистов. Бизнес готов создавать новые рабочие места и расширять производства, но рынок все больше нуждается в квалифицированных кадрах.

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«Наша задача — чтобы молодые люди видели перспективу в современных технических профессиях, получали качественные знания и могли реализовывать свой потенциал именно в Украине», — подытожил он.

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