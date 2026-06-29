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Налоги как доля ВВП: как различаются поступления в разных странах

Мир
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Карта мира и монеты
Карта мира и монеты
В разных странах мира доля налогов в экономике существенно отличается — от менее чем пятой части ВВП до почти половины. Новые данные ОЭСР показывают, сколько налоговых поступлений получают 38 стран-участниц организации, пишет Visual Capitalist .
В среднем государства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) собирают 34,1% ВВП в виде налогов. В эту сумму входят налоги на доходы физических лиц, корпоративные налоги, имущественные сборы, НДС, социальные взносы и другие платежи.

Европа

Среди 20 стран с самым высоким уровнем налоговых поступлений 19 — европейские. Лидером является Дания, где налоги составляют 45,2% ВВП.
Далее следуют Франция (43,5%) и Австрия (43,4%).
Такой уровень налогообложения связан с сформировавшейся после Второй мировой войны социальной моделью. Она предусматривает высокие налоги в обмен на развитые государственные услуги: образование, медицину, пенсии и систему социальной защиты.
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К этой же группе относятся:
  • Германия (38%),
  • Италия (42,8%),
  • Испания (36,7%),
  • Великобритания (34,4%).
Уровень налогов в этих странах разный, но модель финансирования государства остается похожей.
В то же время есть и исключения — не все страны Европы имеют высокий уровень налоговых поступлений. Некоторые остаются ниже среднего показателя ОЭСР (34,1%). Среди них:
  • Чехия (34%),
  • Литва (33,1%),
  • Швейцария (27,2%),
  • Ирландия (21,7%).
Налоги как доля ВВП: как различаются поступления в разных странах
Особенно выделяются Швейцария и Ирландия, где налоговая нагрузка значительно ниже, чем у большинства соседей. Ирландия стала привлекательной для международных компаний благодаря низким налогам и выгодным условиям для бизнеса. Швейцария, в свою очередь, сохраняет статус финансового центра, в частности, благодаря налоговой системе и банковской модели.
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США и Америка

В США налоговые поступления составляют 25,6% ВВП. Это ниже среднего уровня ОЭСР и одного из самых низких показателей среди развитых экономик.
Такой уровень налогообложения делает страну привлекательной для инвесторов и бизнеса. В то же время США тратят меньше на социальные программы по сравнению со многими европейскими государствами.
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Для сравнения, Канада имеет 34,9%, Япония — 33,7%, Новая Зеландия — 32,9%. Это ближе к среднему уровню ОЭСР.
Большинство стран с низким уровнем налогов среди членов ОЭСР расположены в Америке. Это Чили, Коста-Рика, Колумбия и Мексика. Во всех этих странах налоговые поступления составляют менее 25% ВВП.
Самый низкий показатель у Мексики — 18,3%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВВПНалоги
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