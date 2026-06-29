Налоги как доля ВВП: как различаются поступления в разных странах

В разных странах мира доля налогов в экономике существенно отличается — от менее чем пятой части ВВП до почти половины. Новые данные ОЭСР показывают, сколько налоговых поступлений получают 38 стран-участниц организации, пишет Visual Capitalist .
В среднем государства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) собирают 34,1% ВВП в виде налогов. В эту сумму входят налоги на доходы физических лиц, корпоративные налоги, имущественные сборы, НДС, социальные взносы и другие платежи.
Среди 20 стран с самым высоким уровнем налоговых поступлений 19 — европейские. Лидером является Дания, где налоги составляют 45,2% ВВП.
Далее следуют Франция (43,5%) и Австрия (43,4%).
Такой уровень налогообложения связан с сформировавшейся после Второй мировой войны социальной моделью. Она предусматривает высокие налоги в обмен на развитые государственные услуги: образование, медицину, пенсии и систему социальной защиты.
Уровень налогов в этих странах разный, но модель финансирования государства остается похожей.
В то же время есть и исключения — не все страны Европы имеют высокий уровень налоговых поступлений. Некоторые остаются ниже среднего показателя ОЭСР (34,1%). Среди них:
Чехия (34%),
Литва (33,1%),
Швейцария (27,2%),
Ирландия (21,7%).
Особенно выделяются Швейцария и Ирландия, где налоговая нагрузка значительно ниже, чем у большинства соседей. Ирландия стала привлекательной для международных компаний благодаря низким налогам и выгодным условиям для бизнеса. Швейцария, в свою очередь, сохраняет статус финансового центра, в частности, благодаря налоговой системе и банковской модели.