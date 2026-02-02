Где самые высокие и самые низкие налоги в ЕС и от чего они зависят (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Где самые высокие и самые низкие налоги в ЕС и от чего они зависят (инфографика)

Ставки налога на доходы физических лиц значительно отличаются в разных частях Европы, причем страны Северной Европы платят самые высокие ставки, а страны Восточной Европы — самые низкие.

Об этом пишет Euronews и рассматривает ключевые факторы, которые влияют на то, сколько налогов платят люди.

В отчете ОЭСР «Налогообложение заработной платы 2025» налоговые ставки распределены по нескольким показателям. Euronews сосредотачивается на налоге на прибыль как доле от валового заработка. Это показывает, какая часть зарплаты уходит на налог на прибыль. Взносы в фонд социального страхования не учитываются в расчете.

Среди 27 стран, охваченных отчетом, включая 22 члена ЕС, Великобританию, три страны ЕАСТ и Турцию, налог на прибыль как процент от валового заработка для одинокого без детей в 2024 году колебался от 6,2% в Польше до 35,7% в Дании.

Эти цифры касаются людей, которые зарабатывают 100% средней заработной платы в своих странах. Если человек зарабатывает больше или меньше среднего показателя, его налог на прибыль также меняется, как мы рассмотрим ниже.

Среди пяти ведущих экономик Европы в Италии была самая высокая ставка налога на прибыль — 20,9%. Другие страны имели показатель около 16%: Германия и Франция (по 16,7%), Испания (16%) и Великобритания (15,5%).

Ставки налога на прибыль в целом выше в скандинавских странах. За исключением Швеции (16,1%) все они имели ставки около 20% или выше. Подобные ставки наблюдались также в Бельгии и Ирландии.

Кроме Польши еще в пяти странах ставки налога на прибыль были 12% или ниже: Словения, Греция, Швейцария, Словакия и Чехия.

Семьи с двумя кормильцами и двумя детьми

Для пар с двумя работающими и двумя детьми ставки налога на прибыль колебались от 1,6% в Словакии до 35,7% в Дании.

Эта таблица позволяет легко увидеть, как меняется налог на прибыль в зависимости от количества кормильцев в домохозяйстве и наличия детей, что отображает налоговую политику каждой страны.

Без детей

Как правило, одинокие люди без детей платят самый высокий налог на прибыль. Нет ни одной страны, где они платят меньше, чем любой из двух типов домохозяйств с детьми.

Однако в ряде стран ставка налога на прибыль одинакова для всех трех типов домохозяйств. К ним относятся Эстония, Финляндия, Греция, Литва, Норвегия, Швеция, Турция и Великобритания.

Подоходный налог растет с уровнем дохода

Чтобы исследовать, как ставки налога на прибыль меняются в зависимости от уровня дохода, мы сосредоточимся на одиноких без детей. Это сравнение включает три уровня дохода:

67% средней заработной платы в каждой стране.

100% от средней заработной платы.

167% от средней заработной платы.

Среди 27 проанализированных стран все кроме Венгрии демонстрируют прогрессивную структуру налогообложения, где ставки налога на прибыль растут с увеличением дохода.

К примеру, в ЕС, в который в отчете входят 22 государства-члена, средние ставки налога на прибыль для этих трех уровней дохода составляли 12,1%, 17,2% и 23,1% соответственно.

Если сравнить тех, кто зарабатывает 100% средней заработной платы с теми, кто зарабатывает 167%, то Швеция демонстрирует наибольший рост налога на прибыль — скачок на 78%, увеличившись с 16,1% до 28,7%.

Рост также превысил 50% в Нидерландах, Великобритании, Польше, Германии, Греции, Португалии и Австрии.

Наименьший же рост — ниже 10% — был зафиксирован в Эстонии, Литве и Латвии, а в Венгрии он не изменился.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.