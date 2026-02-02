Украина переходит на европейские стандарты: что изменится для водителей Сегодня 21:00 — Личные финансы

Минразвития сделало шаг к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.

Приказом № 1727 утверждена новая редакция Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств. Приказ уже зарегистрирован Министерством юстиции на официально опубликованный.

Что это дает

Документ вводит ключевые нормы ЕС, в частности положения Регламента (ЕС) № 561/2006, Директивы 2002/15/ЕС, а также решения Совместного комитета Украина-ЕС по применению стандартов смарт-тахографов (G2V2).

Что нового

1. Требования по соблюдению режима труда и отдыха водителей и наличия тахографов распространяются на водителей (включая ФЛП), выполняющих международные перевозки пассажиров на заказ и международные перевозки такси.

Ранее этот вопрос не был урегулирован законодательством.

Таким образом, решается проблема, когда отдельные перевозчики избегают использования тахографов, а водители не соблюдают правил труда и отдыха во время перевозок пассажиров. В первую очередь речь идет о международных перевозках на заказ или международных перевозках такси. Такая ситуация подвергает риску как безопасность пассажиров, так и других участников дорожного движения. Поэтому для таких перевозок, при наличии более 5 мест для пассажиров, обязательно соблюдение указанных требований.

2. Еженедельный отдых водителя должен быть в надлежащих условиях, а не в кабине транспорта.

Новые правила вводят запрет проводить обычный еженедельный отдых водителя в кабине транспортного средства. Такой отдых должен быть обеспечен в надлежащих условиях за счет перевозчика.

Напомним, обычный еженедельный отдых — это минимальное время для полноценного отдыха водителя, которое человек должен получить еженедельно. Такой отдых должен длиться не менее 45 часов. Его нужно брать каждую неделю или раз в две недели в зависимости от графика работы.

3. Продолжительность смены при ночной работе не может превышать 10 часов.

При ночной работе (с 22:00 до 06:00) продолжительность смены не может превышать 10 часов.

Напомним, что рабочее изменение включает как время управления, так и другие типы работы, например время ожидания, разгрузки или загрузки. Обычная рабочая смена в сутки длится 13 часов, а в отдельных случаях — 15 часов.

4. Обязательное использование смарт-тахографов для международных грузовых перевозок, зарегистрированных после 30 июня 2026 года.

Решением Совместного Комитета Украина — ЕС ранее было согласовано, что все грузовики, впервые зарегистрированные в Украине с июля 2026 года, должны быть оборудованы смарт-тахографами. Соответственно, Приказ Минразвития предусматривает, что такие грузовики должны использовать смарт-тахографы G2V2 для международных грузов.

Сейчас уже более 50 центров предоставляют услуги по обслуживанию смарт-тахографов.

5. Увеличение срока хранения записей о времени работы и отдыха.

Приказ увеличивает срок хранения записей с тахографа о времени работы и отдыха водителя до 56 дней, то есть до двух месяцев. То есть водитель по-прежнему должен иметь при себе записи за текущий день, а также за предыдущие 56 дней.

Предприятие же должно хранить у себя записи о последних двух годах.

Что упрощается

1. Тахографы и соблюдение правил отдыха и труда не применяются к:

транспорту сил безопасности и обороны, экстренным и аварийным службам;

сельскохозяйственным, коммунальным, почтовым и отдельным специализированным перевозкам в пределах 100 км от их места хранения транспортных средств;

легковому транспорту до 7,5 тонн в радиусе до 100 километров от их места хранения для перевозки собственного груза (например, пекарня развозит свои изделия в магазины) при условии, что управление не является основной деятельностью предприятия;

учебному и малоскоростному транспорту;

перевозкам в зонах боевых действий;

перевозкам для нужд сил безопасности и обороны;

внутренним хозяйственным перевозкам собственного груза продолжительностью до 4 часов 30 минут.

Что не меняется

1. Четкие нормы управления и отдыха:

ежедневное время управления — не более 9 часов (до 10 часов дважды в неделю);

не более 56 часов управления в неделю и 90 часов — через две недели;

обязательный перерыв 45 мин после 4,5 часов управления;

перерыв можно разделить: 15 мин + 30 мин.

Сроки

Все эти правила становятся обязательными с 26 июля 2026 года.

