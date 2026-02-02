0 800 307 555
Украина переходит на европейские стандарты: что изменится для водителей

Минразвития сделало шаг к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.
Приказом № 1727 утверждена новая редакция Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств. Приказ уже зарегистрирован Министерством юстиции на официально опубликованный.

Что это дает

Документ вводит ключевые нормы ЕС, в частности положения Регламента (ЕС) № 561/2006, Директивы 2002/15/ЕС, а также решения Совместного комитета Украина-ЕС по применению стандартов смарт-тахографов (G2V2).

Что нового

1. Требования по соблюдению режима труда и отдыха водителей и наличия тахографов распространяются на водителей (включая ФЛП), выполняющих международные перевозки пассажиров на заказ и международные перевозки такси.
Ранее этот вопрос не был урегулирован законодательством.
Таким образом, решается проблема, когда отдельные перевозчики избегают использования тахографов, а водители не соблюдают правил труда и отдыха во время перевозок пассажиров. В первую очередь речь идет о международных перевозках на заказ или международных перевозках такси. Такая ситуация подвергает риску как безопасность пассажиров, так и других участников дорожного движения. Поэтому для таких перевозок, при наличии более 5 мест для пассажиров, обязательно соблюдение указанных требований.
2. Еженедельный отдых водителя должен быть в надлежащих условиях, а не в кабине транспорта.
Новые правила вводят запрет проводить обычный еженедельный отдых водителя в кабине транспортного средства. Такой отдых должен быть обеспечен в надлежащих условиях за счет перевозчика.
Напомним, обычный еженедельный отдых — это минимальное время для полноценного отдыха водителя, которое человек должен получить еженедельно. Такой отдых должен длиться не менее 45 часов. Его нужно брать каждую неделю или раз в две недели в зависимости от графика работы.
3. Продолжительность смены при ночной работе не может превышать 10 часов.
При ночной работе (с 22:00 до 06:00) продолжительность смены не может превышать 10 часов.
Напомним, что рабочее изменение включает как время управления, так и другие типы работы, например время ожидания, разгрузки или загрузки. Обычная рабочая смена в сутки длится 13 часов, а в отдельных случаях — 15 часов.
4. Обязательное использование смарт-тахографов для международных грузовых перевозок, зарегистрированных после 30 июня 2026 года.
Решением Совместного Комитета Украина — ЕС ранее было согласовано, что все грузовики, впервые зарегистрированные в Украине с июля 2026 года, должны быть оборудованы смарт-тахографами. Соответственно, Приказ Минразвития предусматривает, что такие грузовики должны использовать смарт-тахографы G2V2 для международных грузов.
Сейчас уже более 50 центров предоставляют услуги по обслуживанию смарт-тахографов.
5. Увеличение срока хранения записей о времени работы и отдыха.
Приказ увеличивает срок хранения записей с тахографа о времени работы и отдыха водителя до 56 дней, то есть до двух месяцев. То есть водитель по-прежнему должен иметь при себе записи за текущий день, а также за предыдущие 56 дней.
Предприятие же должно хранить у себя записи о последних двух годах.

Что упрощается

1. Тахографы и соблюдение правил отдыха и труда не применяются к:
  • транспорту сил безопасности и обороны, экстренным и аварийным службам;
  • сельскохозяйственным, коммунальным, почтовым и отдельным специализированным перевозкам в пределах 100 км от их места хранения транспортных средств;
  • легковому транспорту до 7,5 тонн в радиусе до 100 километров от их места хранения для перевозки собственного груза (например, пекарня развозит свои изделия в магазины) при условии, что управление не является основной деятельностью предприятия;
  • учебному и малоскоростному транспорту;
  • перевозкам в зонах боевых действий;
  • перевозкам для нужд сил безопасности и обороны;
  • внутренним хозяйственным перевозкам собственного груза продолжительностью до 4 часов 30 минут.
Что не меняется

1. Четкие нормы управления и отдыха:
  • ежедневное время управления — не более 9 часов (до 10 часов дважды в неделю);
  • не более 56 часов управления в неделю и 90 часов — через две недели;
  • обязательный перерыв 45 мин после 4,5 часов управления;
  • перерыв можно разделить: 15 мин + 30 мин.
Сроки

Все эти правила становятся обязательными с 26 июля 2026 года.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
