Час работы в Украине стоит в разы дешевле, чем в Европе

Стоимость одного часа труда существенно отличается в зависимости от страны, уровня экономики и квалификации работника. В начале 2026 года разрыв между Украиной и развитыми странами Европы остается значительным. Со ссылкой на статью Finance.ua сравниваем, сколько стоит час работы в Украине и Европе.

Украина

С 1 января 2026 года минимальная почасовая ставка в Украине составляет 52 грн (1,2 доллара в эквиваленте). В то же время реальная рыночная стоимость часа работы в частном секторе значительно выше:

неквалифицированный труд — 80−120 грн/час;

квалифицированные специалисты — 250−600 грн/час;

IT и топ-менеджмент — от 1200 грн/час.

Европейский союз

По данным Евростата, средняя стоимость рабочего часа в странах еврозоны составляет 37−39 евро/час, однако разница между странами остается значительной:

Люксембург и Дания — более 50−55 евро/час;

Польша — 15−18 евро/час, страна быстро сокращает отставание от Западной Европы;

Болгария и Румыния — 11−13 евро/час, самые низкие показатели в ЕС.

Сколько платят в разных профессиях

Квалификация остается главным фактором, определяющим стоимость часа работы. Средняя почасовая оплата «чистыми» выглядит так:

Software Engineer (Middle):

Украина — 20−35 долл./час;

Польша — 25−50 долл./час;

Германия — 45−65 долл./час.

Медсестра:

Украина — 2,5−4 долл./час;

Польша — 10−14 долл./час;

Германия — 18−28 долл./час.

Квалифицированный строитель:

Украина — 4−7 долл./час;

Польша — 9−13 долл./час;

Германия — 18−24 долл./час.

