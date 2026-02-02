51% украинцев оплачивают коммуналку онлайн: сколько перешли на банкинг в телефоне
Более 50% украинцев оплачивают коммуналку онлайн, а 12% полностью отказались от визитов в банки.
Об этом говорится в опросе Viber о цифровых привычках, предоставленном finance.ua.
Результаты опроса показали, что 51% украинцев оплачивают коммуналку через приложения.
12% — полностью перешли на банкинг в телефоне вместо визитов в отделения.
В то же время каждый пятый респондент (21%) делает все оффлайн.
Что перешло онлайн в 2025 году?
- Оплата за коммуналку через приложения — 51%;
- Перестал/ла ходить в отделение банка, все делаю в телефоне — 12%;
- Не хожу на шоппинг в торговые центры, заказываю в интернете — 6%;
- Оформляю посылки в приложении почты вместо отделения — 4%;
- Звонок/видеоконсультация с врачом вместо очередей в поликлинике — 4%;
- Заказываю доставку продуктов вместо походов в супермаркет — 2%;
- Ничего, все делаю оффлайн — 21%.
Напомним, в декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн.
Как сообщает Государственная служба статистики, уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от отрасли. Если говорить об отраслях с самым высоким и низким показателем средних зарплат, то это ІТ и деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, где з.п. были 74 981 грн и 17 766 грн соответственно.
