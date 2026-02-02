51% украинцев оплачивают коммуналку онлайн: сколько перешли на банкинг в телефоне Сегодня 14:00 — Личные финансы

Более 50% украинцев оплачивают коммуналку онлайн, а 12% полностью отказались от визитов в банки.

Об этом говорится в опросе Viber о цифровых привычках, предоставленном finance.ua.

Результаты опроса показали, что 51% украинцев оплачивают коммуналку через приложения.

12% — полностью перешли на банкинг в телефоне вместо визитов в отделения.

В то же время каждый пятый респондент (21%) делает все оффлайн.

Что перешло онлайн в 2025 году?

Оплата за коммуналку через приложения — 51%;

Перестал/ла ходить в отделение банка, все делаю в телефоне — 12%;

Не хожу на шоппинг в торговые центры, заказываю в интернете — 6%;

Оформляю посылки в приложении почты вместо отделения — 4%;

Звонок/видеоконсультация с врачом вместо очередей в поликлинике — 4%;

Заказываю доставку продуктов вместо походов в супермаркет — 2%;

Ничего, все делаю оффлайн — 21%.

Напомним, в декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн.

Как Как сообщает Государственная служба статистики, уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от отрасли. Если говорить об отраслях с самым высоким и низким показателем средних зарплат, то это ІТ и деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, где з.п. были 74 981 грн и 17 766 грн соответственно.

