51% украинцев оплачивают коммуналку онлайн: сколько перешли на банкинг в телефоне

Личные финансы
Более 50% украинцев оплачивают коммуналку онлайн, а 12% полностью отказались от визитов в банки.
Об этом говорится в опросе Viber о цифровых привычках, предоставленном finance.ua.
Результаты опроса показали, что 51% украинцев оплачивают коммуналку через приложения.
12% — полностью перешли на банкинг в телефоне вместо визитов в отделения.
В то же время каждый пятый респондент (21%) делает все оффлайн.
Что перешло онлайн в 2025 году?

  • Оплата за коммуналку через приложения — 51%;
  • Перестал/ла ходить в отделение банка, все делаю в телефоне — 12%;
  • Не хожу на шоппинг в торговые центры, заказываю в интернете — 6%;
  • Оформляю посылки в приложении почты вместо отделения — 4%;
  • Звонок/видеоконсультация с врачом вместо очередей в поликлинике — 4%;
  • Заказываю доставку продуктов вместо походов в супермаркет — 2%;
  • Ничего, все делаю оффлайн — 21%.
Напомним, в декабре 2025 года рынок труда в Украине продемонстрировал ощутимый рост доходов работников. Средняя заработная плата по стране составила 30 926 грн.
Как сообщает Государственная служба статистики, уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от отрасли. Если говорить об отраслях с самым высоким и низким показателем средних зарплат, то это ІТ и деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, где з.п. были 74 981 грн и 17 766 грн соответственно.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems