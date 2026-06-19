Как страна льда и огня стала самой дорогой в мире Сегодня 09:50 — Мир

Исландия признана самой дорогой страной мира, источник фото: pixabay

Страна «льда и огня» обогнала Швейцарию по уровню цен на три процентных пункта, впервые за последние восемь лет. Такой вывод в мае обнародовал экономист исландского профсоюза Viska Вильялмур Гилмарссон на основе анализа данных Eurostat и Центрального банка Исландии, а новость быстро разлетелась по мировым медиа.

В этой статье Finance.ua расскажет, как Исландия стала самой дорогой страной мира и почему даже в таких условиях страна стабильно входит в число самых комфортных для проживания.

Феномен 2026 года: как Исландия обогнала Швейцарию

Чтобы понять масштаб события, нужно немного контекста. Швейцария — не просто дорогая страна. Это место, где средняя зарплата превышает 7 тыс. евро в месяц, где часы по цене автомобилей, а чашка кофе в Цюрихе давно стала мемом. Годами именно Швейцария возглавляла рейтинги самых дорогих стран и считалась эталоном.

Исландия последний раз обогнала ее в 2018 году. Тогда тоже бушевал туристический бум. Потом «пришел» COVID, туристы исчезли, давление на цены ослабло — и Швейцария снова вышла вперед. По данным Eurostat за 2024 год, скорректированный по покупательной способности, уровень цен в Швейцарии превышал исландский более чем на семь процентных пунктов.

Но в мае 2026 года картина изменилась коренным образом. Расчеты Viska показывают: Исландия опередила Швейцарию на три процентных пункта. Тройку самых дорогих замыкает Норвегия, четвертое место — Люксембург, пятое делят США и Ирландия. Три процентных пункта звучат скромно. Но для столь малой экономики (население — более 400 тыс. человек) это огромный структурный сдвиг. Он означает: цены в кафе, отелях, супермаркетах и ​​на рынке аренды росли годами быстрее, чем Центральный банк успевал их сдерживать.

Исландия опередила Швейцарию на три процентных пункта, источник фото: pixabay

МВФ в консультации с Исландией от июня 2025 года указал , что инфляционное давление будет постепенно ослабевать, однако возврат инфляции к целевому уровню остается одним из ключевых вызовов для экономики страны.

Ловушка туристического бума

Еще несколько десятилетий назад основными столпами Исландии были рыболовство и алюминиевая промышленность. Сегодня к ним присоединился туризм — настолько крепко, что превратился в наибольшую зависимость страны. Особенно, в том неконтролируемом виде, который он приобрел после пандемии COVID-19.

К примеру, в 2025 году Исландия приняла 2,5 млн. иностранных туристов. Население страны — около 400 тыс. человек. То есть на каждого исландца приходится более шести туристов в год — один из самых высоких показателей в мире. По данным Statistics Iceland, только за первые девять месяцев 2025 года остров посетили 1,79 млн иностранных туристов.

Туризм в Исландии развивается невероятными темпами, источник фото: pixabay

Что происходит, когда миллионы людей со всего мира приезжают на маленький остров? Они хотят есть, спать, ездить и смотреть на гейзеры. Спрос резко растет, а предложение не успевает. Больше ресторанов не откроешь за сезон, больше гостиниц не построишь за год. Владельцы бизнеса видят очереди, и потому просто поднимают цены. Это классическая инфляция спроса (когда денег в экономике больше, чем товаров и услуг).

«Туризм — огромный двигатель инфляции в секторе услуг», — заявил экономист Вильялмур Гилмарссон в комментарии для Bloomberg. Пинта пива в исландском баре стоит до 1800 крон (около 14,6 доллара). Лате в кафе — до 1 тыс. крон (около 8 долларов). Ужин в среднем ресторане — от 70 долларов на человека.

Опасность туристического бума еще и в том, что он неравномерный: деньги сконцентрируются в одной отрасли. Молодежь идет работать в сервис, а не рыбную промышленность или производство, например. Это приводит к дефициту кадров, что тоже давит на зарплаты, а затем и снова на цены. Хилмарссон предупреждает: «В долгосрочной перспективе Исландия не развивает производственные сектора». Если вся экономика держится на туризме, она уязвима.

Жилищный кризис и фактор Airbnb

Туризм бьет по карманам исландцев не только в кафе. Больше всего — из-за рынка аренды жилья. Представьте: вы живете в Рейкьявике. Сосед решает, что сдавать квартиру через Airbnb гораздо выгоднее, потому что туристы платят в три-четыре раза больше. Он выселяет постоянных арендаторов и переоборудует квартиру под краткосрочную аренду. Это происходит не с одним домом, а с целыми кварталами. После пандемии количество объектов краткосрочной аренды существенно возросло, что усилило конкуренцию между туристическим и долгосрочным жильем.

Долгосрочного жилья для местных становится меньше, потому что цены взлетают. По данным исследования рынка недвижимости, с 2010 года цены на жилье в Исландии выросли более чем на 150%. С 2020 по 2023 год — в среднем на 8% ежегодно. Рост цен продолжился и в 2024 году, хотя темпы оставались неравномерными в зависимости от региона и типа жилья. Минимальная цена входа на рынок Рейкьявика весной 2024 года — около 60 млн исландских крон (около 417 тыс. евро). Средняя цена квартиры — около 87 млн ​​крон (примерно 604 тыс. евро). Более половины исландцев от 18 до 24 лет до сих пор живут с родителями именно из-за цен на жилье.

В Рейкьявике массовый перенос квартир в туристическую аренду уже приводит к выселению, закрытию школьных классов и превращению районных магазинов в сувенирные магазины.

Продукты, транспорт и импорт

Исландия — это остров посреди Атлантики, вдали от любого крупного торгового партнера. Почти все, что сами не производят, везут по морю или на самолетах. Транспортные расходы заложены в каждый товар на полке. Но есть еще одна причина: Исландия активно защищает своих производителей. Таможенные пошлины (т.е. сборы при ввозе товаров из-за границы) на продовольствие — чрезвычайно высоки. Государство сознательно делает импортные продукты более дорогими, чтобы местное производство было конкурентоспособным.

Импортные продукты в Исландии очень дорогие, источник фото: pixabay

Для фермеров это хорошо, но для потребителей означает золотую корзину в супермаркете. Цены на еду в Исландии превышают средний показатель по странам ЕС (EU27) на 44%.

Молочные продукты и яйца примерно на 72% дороже. Мясо — на 71% дороже. Литр молока, десяток яиц, кусок мяса — все это в Исландии стоит гораздо больше, чем в Норвегии или Дании, которые и сами считаются дорогими.

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Транспортная зависимость от авиасообщения делает остров еще более уязвимым. Когда авиаперевозчик банкротит или взвинчивает тарифы, доставка товаров сразу дорожает. Железных дорог между городами нет, общественный транспорт за чертой Рейкьявика слабый, автомобиль — это необходимость. Вместе это создает «островную премию»: прибавку к цене просто за то, что живешь вдали от материка. Даже без туристов Исландия осталась бы одной из самых дорогих стран. Туризм лишь обострил то, что уже было.

Зарплаты, сильные профсоюзы и оборотная сторона медали

Читая все это, легко представить, что Исландия — ад для местных. Но картина гораздо сложнее. Исландцы живут хорошо, даже очень. Средняя зарплата в Исландии в 2026 году составляет около 850−900 тыс. крон в месяц или примерно 5 900−6 250 евро, в зависимости от методики расчета и сектора экономики.

Ключ к пониманию такого уровня — профсоюзы. Около 90% работников работают по коллективным договорам (договоренностям между союзами и работодателями о зарплатах и об ​​условиях труда).

Государство не устанавливает минимальную зарплату законом: его устанавливают профсоюзы на переговорах.

По прогнозам Íslandsbanki, рост зарплат в 2025 году составил 5,1%, в 2026-м ожидают 4,7%.

Цены растут, но вместе с ними и зарплаты. Исландцы не беднеют: они просто живут в дорогом обществе с медициной за госсчет, бесплатным образованием и пользуются одной из лучших в мире социальной защитой.

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