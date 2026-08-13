Украина переживет зиму, если США продадут 5% своих ракет в Patriot, — Зеленский Сегодня 11:13 — Мир

Украина переживет зиму, если США продадут 5% своих ракет в Patriot, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет лишь десятую часть необходимых ракет-перехватчиков, которые должны быть поставлены США для сдерживания участившихся атак рф

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN

По словам главы государства, одной десятой части нынешних запасов ракет Patriot было достаточно, чтобы сбить всю баллистику рф, а 5% хватит, чтобы страна прожила зиму.

«В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. В россии вдвое больше баллистических ракет в месяц, чем было раньше.. Если США продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизнь людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты», — сказал президент.

Также Зеленский открыл занавес тайны, как ежедневно прилагает усилия, чтобы обеспечить Украину как можно большим количеством ракет-перехватчиков. Речь идет об огромном количестве звонков.

«Вот, чем я живу каждый день: от 1% до 5%. Бывают месяцы, миллионы телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить», — рассказал глава государства.

Также президент добавил, что на данный момент по-прежнему остаются сомнения в том, как будет реализовано обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине создавать собственные ракеты Patriot.

«Надеюсь, мне это удастся. У меня сейчас нет и 5%, и такого признания нет. И это для меня большой вызов, один из самых больших, с которыми я столкнулся с начала этой войны», — резюмировал он.

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