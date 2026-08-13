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Колумбия полностью остановила экспорт кофе

Мир
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Колумбия полностью остановила экспорт кофе
Колумбия полностью остановила экспорт кофе
Как пишет Bloomberg, экспорт кофе из Колумбии практически остановился после разрушительного землетрясения, которое нарушило работу главного порта страны и заблокировало ключевые автомагистрал.
Буэнавентура, главный порт Колумбии по экспорту кофе, фактически недоступен из-за нескольких перекрытых дорог, в частности в районе тоннелей на автомагистрали Кали-Буэнавентура, которая является ключевым маршрутом к тихоокеанскому побережью страны.
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«Пока операции с кофе приостановлены. Возможно, есть единичные поставки, но на данный момент экспорт кофе полностью остановился. Пока нет никакой официальной информации о том, когда дорога будет полностью открыта», — сообщает глава ассоциации экспортеров кофе Asoexport Густаво Гомес.
Руководители портовых терминалов оценивают ущерб и приостановили или ограничили операции с кофе. Другие порты в Картахене и Санта-Марте на карибском побережье Колумбии не сообщали о серьезных сбоях, но перенаправление кофе на север осложнено из-за острой нехватки грузовиков.
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Ограничения усиливаются из-за концентрации транспортных компаний и перерабатывающих мощностей в регионе выращивания кофе вблизи пострадавшего от землетрясения района.
Колумбия — второй по величине в мире производитель премиальных зерен. Производство кофе в Колумбии в 2025 году достигло 804 тысячи тонн. Даже после возобновления работы дорог и объектов экспорт может столкнуться с последующими задержками. Колумбии угрожают пробки на дорогах и перегруженные порты.
Ранее мы писали, что кофе направляется в свою самую длинную серию удорожания с 1980 года, поскольку рынок борется с постоянными проблемами с поставками в ключевых регионах.
По материалам:
Finance.ua
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